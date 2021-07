Orbánovmu referendu o kontroverznom zákone o pedofílii nebráni už nič

Budapešť 30. júla (TASR) – Maďarská Národná volebná komisia schválila otázky referenda iniciovaného vládou k ustanoveniam zákona na ochranu proti pedofílii, informovala v piatok agentúra MTI.



Podľa spravodajského servera Index.hu to znamená, že sa odstránila posledná prekážka pred ľudovým hlasovaním o kontroverznej právnej norme, ktorá bola doplnená o dodatky proti homosexuálom.



Za schválenie otázok plebiscitu hlasovalo deväť členov komisie, proti boli dvaja delegáti opozičnej environmentálnej strany LMP. Traja delegáti opozičných strán Dialóg (Párbeszéd), Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK) sa na hlasovaní nezúčastnili.



Národná volebná komisia posúdila aj ďalšie referendové iniciatívy, ktoré boli pozastavené od vyhlásenia núdzového stavu pre koronavírusovú pandémiu z vlaňajšieho 6. novembra. Toto obmedzenie bolo uvoľnené 21. júla. Komisia odmietla referendá s otázkami týkajúcimi sa emisií skleníkových plynov, mimoriadneho zdanenia miliardárov, bezplatného zdravotníctva či voľby šéfov verejného školstva.



Premiér Viktor Orbán 21. júla oznámil, že vláda usporiada referendum v súvislosti so zákonom o ochrane detí pred pedofíliou. Ide o reakciu na spor s Európskou komisiou (EK).



V rámci referenda budú občania podľa Orbána odpovedať na päť otázok, vrátane takých, či by „malé deti mali byť vystavené neobmedzenému obsahu, ktorý ovplyvňuje ich sexualitu, alebo či mladiství majú byť vystavení mediálnemu obsahu, ktorý ukazuje zmenu pohlavia".



„Keď je tlak na našu vlasť taký veľký, potom môže Maďarsko brániť len vôľa ľudí," dodal na margo referenda maďarský premiér.



Európska komisia (EK) spustila začiatkom júla voči Maďarsku právne konanie, ktorého cieľom je prinútiť predsedu maďarskej vlády, aby pozmenil zákon, ktorý EK považuje za homofóbny a diskriminačný voči komunite LGBTI. Eurokomisia spresnila, že sporný maďarský zákon porušuje niekoľko pravidiel EÚ.



Ostro kritizovaný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní „pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany „podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



Maďarská vláda všetky obvinenia odmieta. Orbán argumentuje, že cieľom zákona je, aby právo určiť rozsah a spôsob sexuálnej výchovy detí mali výlučne ich rodičia. Zákon podľa Orbána nie je namierený voči homosexuálom.