Index.hu: Trump schladil maďarské nádeje, nebude výnimka z ciel

Budapešť 11. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump na štvrtkovom zasadnutí kabinetu jasne povedal, že je ochotný rokovať s Európskou úniou o obchodných otázkach len ako s jednotným blokom, čo marí nádeje maďarskej vlády nadviazať na vzťah premiéra Viktora Orbána s Trumpom a uzavrieť samostatnú colnú dohodu s USA. S odvolaním sa na denník The Guardian na to upozornil v piatok server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Každá krajina je iná, ale EÚ vnímame ako jeden blok," citoval amerického prezidenta The Guardian. Trump dodal, že Únia je "veľmi tvrdá a veľmi inteligentná". Hoci Brusel je pripravený oznámiť odvetné opatrenia, vo svetle krokov USA voči Číne radšej vyčká, dodal Trump.



Index.hu poznamenal, že maďarská vláda v posledných mesiacoch opakovane naznačila, že výborný vzťah Orbána a Trumpa by krajine mohol poskytnúť výhodnú pozíciu. Tieto nádeje sa posilnili najmä po tom, čo Orbán medzi prvými zablahoželal Trumpovi k víťazstvu a pred voľbami sa s ním niekoľkokrát stretol.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó predtým tvrdil, že EÚ si nesadla na rokovanie s americkou vládou, pričom Brusel už ponúkol zrušenie ciel vo vzájomnom obchode. Európska komisia ale po nástupe Trumpovej administratívy kontaktovala americkú stranu a navrhla vzájomnú colnú výnimku, čo Spojené štáty označili za nedostatočné riešenie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)