Index.hu vyjadril obavy z krokov vedúcich k strate nezávislosti

Budapešť 22. júna (TASR) - Redakcia maďarského spravodajského servera Index.hu vyjadruje obavy z krokov, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu jeho nezávislosti.



Upozornila na to v nedeľu iná spravodajská stránka, 24.hu, podľa ktorej sa minulý týždeň objavil plán na reorganizáciu práce redakcie v rámci riešenia situácie výpadku príjmov z reklamy vplyvom koronavírusovej pandémie.



Šéfredaktor Indexu.hu Szabolcs Dull povedal, že sa objavil vonkajší vplyv, ktorý môže smerovať k ukončeniu činnosti redakcie.



Server 24.hu uviedol, že plán reorganizácie ráta s využitím externých zdrojov správ v niektorých oblastiach, čo by znemožnilo zachovať súčasné fungovanie redakcie.



László Bodolai, predseda kuratória Nadácie pre maďarský rozvoj (MFA), ktorá vlastní spoločnosť Index.hu Zrt, v rozhovore pre server media1.hu vyjadril názor, že konkurenčný server 24.hu bezdôvodne spôsobil rozruch v Indexe.hu, pričom nie je dôvod na paniku.



Spornú koncepciu fungovania redakcie vypracovanú poradcom Gáborom Gerényim totiž riaditeľstvo spoločnosti Index.hu neschválilo, a Gerényiho funkcia poradcu bola už zrušená, povedal Bodolai.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) koncom vlaňajška zverejnila správu založenú na záveroch medzinárodnej misie na monitorovanie slobody tlače, v ktorých sa konštatovalo, že úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá obdobu v žiadnom členskom štáte EÚ.



V dokumente sa píše, že v Maďarsku došlo k dramatickému úpadku slobody tlače. Na umlčanie kritiky médií vláda využila celý rad dobre pripravených metód vrátane nákupu médií, vynútenej likvidácie titulov, kontroly riadenia nezávislých médií a ohováračských kampaní proti kritickým reportérom.



Výsledkom je, že veľká časť obyvateľstva, najmä vo vidieckych oblastiach, prišla o možnosť prístupu k nezávislým správam a informáciám.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)