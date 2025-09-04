Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Index.hu:Sikorski kritizoval Szijjártóa za účasť na oslavách v Pekingu

Na snímke poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Vzťah Sikorského a Szijjártóa nie je bezoblačný a v uplynulom období si viackrát vymenili kritické odkazy na platforme X.

Autor TASR
Budapešť 4. septembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na platforme X kritizoval šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa za účasť na vojenskej prehliadke počas osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny v čínskom Pekingu. V stredu sa tam po boku čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga objavili aj lídri Ruska a Severnej Kórey. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Zdá sa, že hráš za iný tím, Peter @FM_Szijjarto“ napísal poľský minister a pripojil fotografiu z Pekingu. V sprievode politických lídrov kráča Szijjártó v poslednom rade, píše server.

Vzťah Sikorského a Szijjártóa nie je bezoblačný a v uplynulom období si viackrát vymenili kritické odkazy na platforme X. Naposledy Sikorský reagoval na to, že vláda v Budapešti zakázala vstup do Maďarska ukrajinskému veliteľovi, ktorý velil útoku na ropovod Družba. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi patrí k maďarskej menšine na Ukrajine a jeho prezývka v armáde je „Maďar“.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
