Index.hu:Sikorski kritizoval Szijjártóa za účasť na oslavách v Pekingu
Vzťah Sikorského a Szijjártóa nie je bezoblačný a v uplynulom období si viackrát vymenili kritické odkazy na platforme X.
Autor TASR
Budapešť 4. septembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski na platforme X kritizoval šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa za účasť na vojenskej prehliadke počas osláv 80. výročia konca druhej svetovej vojny v čínskom Pekingu. V stredu sa tam po boku čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga objavili aj lídri Ruska a Severnej Kórey. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Zdá sa, že hráš za iný tím, Peter @FM_Szijjarto“ napísal poľský minister a pripojil fotografiu z Pekingu. V sprievode politických lídrov kráča Szijjártó v poslednom rade, píše server.
Vzťah Sikorského a Szijjártóa nie je bezoblačný a v uplynulom období si viackrát vymenili kritické odkazy na platforme X. Naposledy Sikorský reagoval na to, že vláda v Budapešti zakázala vstup do Maďarska ukrajinskému veliteľovi, ktorý velil útoku na ropovod Družba. Veliteľ ukrajinských síl bezpilotných systémov Robert Brovdi patrí k maďarskej menšine na Ukrajine a jeho prezývka v armáde je „Maďar“.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
