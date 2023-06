Premávku vlakov na mieste piatkovej tragickej zrážky v Indii obnovili

Naí Dillí 5. júna (TASR) – Premávku vlakov na mieste piatkovej tragickej zrážky v Indii v pondelok obnovili. Podľa úradov jednu z najtragickejších nehôd na indických železniciach za uplynulé desaťročia spôsobila chyba súvisiaca so signalizačným systémom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Prvý vlak, ktorý prešiel okolo trosiek vozňov ležiacich vedľa trate neďaleko mesta Bhuvanéšvar vo východoindickom štáte Urísa, bol nákladný vlak s uhlím. Záchranné zložky odsunuli trosky ďalej od trate a po jej oboch stranách umiestnili zelené tieniace siete.



Úrady pôvodne informovali o 288 obetiach, no neskôr ich počet znížili na 275 s odôvodnením, že niektoré telá zarátali dvakrát. V nedeľu tiež informovali, že 382 z pôvodných 1175 zranených stále ošetrujú v nemocnici. Objavili sa však aj obavy z ďalšieho možného nárastu počtu obetí, pretože zdravotnícke zariadenia sú preťažené zranenými a mnohí z nich sú naďalej vo vážnom stave.



Presné okolnosti piatkového nešťastia naďalej nie sú známe. Podľa vyjadrení predstaviteľov železníc pravdepodobne rýchlik v dôsledku chyby na signalizačnom zariadení prešiel na vedľajšiu koľaj, kde narazil do nákladného vlaku a vykoľajil sa. Následne doňho narazil protiidúci rýchlik.



Premiér Naréndra Módí v sobotu navštívil miesto havárie aj zranených v nemocnici a sľúbil potrestanie vinníkov.