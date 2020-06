India a Čína sa dohodli, že svoj územný spor vyriešia diplomaticky

Naí Dillí 6. júna (TASR) - India a Čína sa dohodli, že svoj vzájomný pohraničný spor budú riešiť prostredníctvom diplomatických kanálov. Uviedlo to v piatok vo vyhlásení indické ministerstvo zahraničných vecí.



Dlhodobý územný spor oboch mocností sa týka horského regiónu Ladákh, ktorý je súčasťou širšej oblasti Kašmíru. Vyhlásenie o odhodlaní riešiť celú vec diplomaticky prišlo deň pred tým, ako majú o tejto otázke rokovať vojenskí predstavitelia Číny a Indie.



Prvým krokom k zmierneniu napätia by malo byť stiahnutie časti jednotiek a techniky oboch armád z pohraničnej oblasti. Obe strany sa navzájom obviňujú z narušovania hraníc v Ladákhu, o ktorý India a Čína zviedli v roku 1962 krátku, ale krvavú vojnu.



Vysokopostavení predstavitelia oboch krajín v týchto dňoch rokovali o tejto otázke formou videokonferencie. Dohodli sa na tom, že budú "riešiť vzájomné rozpory prostredníctvom pokojnej diskusie" a že nedopustia, aby prerástli do vážnejších konfliktov, uviedol indický rezort diplomacie.



Hovorca čínskeho rezortu vo svojej reakcii uviedol, že obe krajiny ohľadne Ladákhu spolu komunikujú prostredníctvom diplomatických i vojenských kanálov. Súčasnú situáciu v pohraničnom regióne označil za stabilnú a zvládnuteľnú.