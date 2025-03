India a Čína spustili dodávky pomoci po ničivom zemetrasení

Nepjito 29. marca (TASR) - India a Čína v sobotu oznámili dodávky humanitárnej pomoci do Mjanmarska po zemetrasení, ktoré si podľa najnovších údajov vyžiadalo už 1644 obetí. Peking do krajiny poslal záchranný tím a oznámil poskytnutie pomoci vo výške viac ako 13 miliónov dolárov. India vyhlásila, že do krajiny už začala posielať lietadlá a lode s humanitárnou pomocou. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,7 a následný otras s magnitúdou 6,4 nastalo v piatok severozápadne od mesta Sagaing v centre Mjanmarska. Podľa vládnucej mjanmarskej junty si vyžiadalo už 1644 obetí a 3,408 zranených a ďalších najmenej 139 ľudí zostáva nezvestných.



Čínsky prezident Si Ťin-pching „vyjadril hlboký zármutok“ nad dopadom zemetrasenia a uviedol, že Peking je „ochotný poskytnúť Mjanmarsku potrebnú pomoc na podporu ľudí v postihnutých oblastiach“, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí.



Peking vyslal v sobotu do Mjanmarska 82-členný tím záchranárov, ktorý podľa čínskej televízie CCTV dorazil do mesta Rangún. Čínska vláda poskytne Mjanmarsku aj núdzovú humanitárnu pomoc vo výške 13,8 milióna dolárov, dodávky ktorej by sa mali začať v pondelok.



Humanitárnu pomoc v sobotu Mjanmarsku poskytla aj India, ktorej lietadlá už v krajine pristáli. Podľa indického ministra zahraničných vecí Subrahmanjama Džajšankara dopravné lietadlo C-130 do krajiny dodalo hygienické pomôcky, prikrývky, potravinové balíčky a ďalšie potrebné veci. „Tento let sprevádza aj pátrací a záchranný tím a lekársky tím... Vývoj situácie budeme naďalej monitorovať a ďalšia pomoc bude nasledovať,“ dodal Džajšankar. Podľa AFP poslala v sobotu India do Mjanmarska ďalšie štyri lietadlá a dve lode.



Indický premiér Naréndra Módí vyjadril „hlbokú sústrasť nad stratami na životoch“ pri zemetrasení. „India ako blízky priateľ a sused je v tejto ťažkej chvíli solidárna s mjanmarským ľudom,“ napísal Módí na sociálne siete.



Britský kráľ Karol III. na platforme X tiež vyjadril „najhlbšiu možnú sústrasť“ obetiam tohto zemetrasenia.