India a Egypt posilnia spoluprácu v oblasti obchodu

Naí Dillí 25. januára (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí sa v stredu dohodli na posilnení vzájomného obchodu. Taktiež podpísali dohody o rozšírení spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačných technológií a kultúry. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Módí a Sísí, ktorý je na návšteve Indie, sa dohodli na opatreniach na zvýšenie vzájomného obchodu do piatich rokov na hodnotu 12 miliárd dolárov. V rokoch 2021-22 to bolo 7,3 miliardy dolárov.



Obaja predstavitelia zároveň vyjadrili znepokojenie nad prerušením dodávok potravín a iných naliehavo potrebných zdrojov ako dôsledok vojny na Ukrajine. Módí tiež požiadal Egypt o spoluprácu v boji proti cezhraničnému terorizmu, extrémizmu a kybernetickým hrozbám.



India patrí k piatim najväčším dovozcom egyptských produktov, ako sú ropa a skvapalnený zemný plyn, soľ, bavlna a anorganické chemikálie. India do Egypta vyváža najmä bavlnenú priadzu, kávu, tabak, šošovicu, náhradné diely pre vozidlá a lode.



Sísí bude vo štvrtok hlavným hosťom na prehliadke ku Dňu republiky, ktorým si India pripomína prijatie ústavy v 1950. India získala nezávislosť od britskej koloniálnej nadvlády v roku 1947.