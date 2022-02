India a Irán žiadajú o pomoc pri evakuácii svojich občanov z Ukrajiny

Budapešť 25. februára (TASR) - Maďarsko pomôže každému, aby sa dostal v bezpečí domov, vyhlásil v statuse zverejnenom vo štvrtok večer maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po tom, čo jeho krajinu oslovili India a Irán so žiadosťou o vytvorenie humanitárneho koridoru pre odchod ich občanov z Ukrajiny.



Szijjártóa oslovili vo štvrtok rezortní partneri uvedených krajín so žiadosťou, aby Maďarsko vytvorilo humanitárny koridor, ktorým by sa po príchode občanov Indie a Iránu na ukrajinsko-maďarské hranice mohli dostať na najbližšie maďarské letisko a odtiaľ odletieť domov.



Šéf maďarskej diplomacie upozornil ministrov zahraničných vecí Indie a Iránu na skutočnosť, že opustenie Kyjeva autami je teraz mimoriadne komplikované, avšak uistil ich, že môžu rátať s maďarskou pomocou.



Szijjártó podotkol, že Maďarsko predĺžilo otváracie hodiny na ukrajinsko-maďarských hraničných priechodoch Barabás a Lónya zo zvyčajných do 19.00 h až do 23.00 h.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)