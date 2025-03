India a Nový Zéland budúci mesiac obnovia rokovania o obchodnej dohode

Naí Dillí 17. marca (TASR) - India od budúceho mesiaca obnoví dlhodobo pozastavené rokovania o voľnom obchode s Novým Zélandom, uviedol v pondelok po príchode do hlavného mesta Indie novozélandský premiér Christopher Luxon. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The New Zealand Herald.



"Pricestoval som do Dillí a som rád, že môžem oznámiť, že sa Nový Zéland a India dohodli na začiatku rokovaní o komplexnej dohode o voľnom obchode," uviedol Luxon.



"Prostredníctvom obchodu môžeme posilniť ekonomiky oboch našich krajín, čím poskytneme viac práce a vyššie príjmy pre Kiwiov (Novozélanďanov, pozn. TASR) a Indov," dodal.



Podľa denníka The New Zealand Herald by sa rokovania mali začať budúci mesiac, ako sa počas víkendu dohodli novozélandský minister obchodu Todd McClay s jeho indickým náprotivkom Piyushom Goyalom.



Luxon sa v pondelok stretne s indickým predsedom vlády Narendrom Modim. Nový Zéland sa o dohodu o voľnom obchode s najľudnatejšou krajinou sveta snaží dlhodobo. Za posledných desať rokov však nenastal takmer žiaden pokrok.



Nový Zéland patrí k svetovo najväčším producentom mlieka. Jednou z kľúčových priorít ostrovnej krajiny je dostať sa k silne chránenému obrovskému mliekarenskému trhu Indie.