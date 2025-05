India a Pakistan potvrdili okamžité prímerí, oznámil ho Trump

Washington 10. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump oznámil, že India a Pakistan sa po rozhovoroch sprostredkovaných Spojenými štátmi dohodli na „okamžitom a úplnom prímerí“. Dohodu následne potvrdili obe zmienené krajiny, píše TASR podľa agentúry AP.



"Po dlhých nočných rokovaniach, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, s potešením oznamujem, že India a Pakistan sa dohodli na ÚPLNOM A OKAMŽITOM PRÍMERÍ, “ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Obom krajinám v príspevku tiež pogratuloval „k použitiu zdravého rozumu a veľkej inteligencie“.



Americké ministerstvo zahraničných vecí ešte v sobotu ráno informovalo, že šéf americkej diplomacie Marco Rubio v sobotu separátne telefonoval s viacerými poprednými predstaviteľmi Indie aj Pakistanu a obe strany vyzval, aby našli spôsob, ako situáciu deeskalovať. Apeloval na to, aby medzi sebou obnovili priamu komunikáciu v záujme „vyhnúť sa nezrovnalostiam“ a ponúkol im v tomto smere pomoc USA. Obe krajiny následne avizovali, že s útokmi prestanú, ak to spraví aj druhá strana.



Napätie medzi susednými Indiou a Pakistanom výrazne stúpalo od aprílového útoku militantov v Pahalgáme - v časti Kašmíru spravovanom Indiou, pri ktorom zahynulo 26 prevažne indických turistov. Naí Dillí obvinilo z útoku Pakistan, ktorý to však popieral. Odvtedy na seba obe krajiny opakovane útočili, raketami, dronmi aj delostreleckou paľbou.