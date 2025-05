India a Pakistan tvrdia, že nebudú útočiť, ak ani druhá strana

Naí Dillí/Islamabad 10. mája (TASR) - India aj Pakistan v sobotu vyhlásili, že nebudú ďalej eskalovať situáciu a stupňovať útoky voči sebe, avšak len v prípade, že to nebude robiť ani druhá strana. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Pakistanský minister zahraničných vecí Muhammad Ishák Dára v sobotu uviedol, že jeho krajina zváži deeskaláciu, ak India prestane s útokmi. Zároveň varoval, že ak Naí Dillí bude ďalej útočiť, tak Pakistan na tieto útoky odpovie.



Popredná predstaviteľka indických ozbrojených síl taktiež povedala, že jej krajina je odhodlaná „neeskalovať“ situáciu za predpokladu, že sa rovnako bude správať aj Pakistan. Pakistanské pozemné sily sa však podľa jej slov zjavne viac mobilizujú smerom k hraniciam naznačujúc tak zámer ďalšej eskalácie.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu separátne telefonoval s poprednými predstaviteľmi Indie aj Pakistanu a obe strany vyzval, aby našli spôsob, ako situáciu deeskalovať. Apeloval aj na to, aby medzi sebou obnovili priamu komunikáciu v záujme „vyhnúť sa nezrovnalostiam“ a ponúkol im pomoc USA pri začatí konštruktívneho dialógu. Obdobné výzvy obom stranám konfliktu adresovali už aj skupina G7 i Čína.



Pakistan v sobotu spustil odvetné útoky na Indiu po tom, ako tá v noci vypálila rakety na tri letecké základne v pakistanskom vnútrozemí, vrátane jednej ležiacej v meste Rávalpindí vzdialenom zhruba len desať kilometrov od metropole Islamabad. Indická armáda v sobotu útoky potvrdila s tým, že spôsobili len malé škody. Pakistanská armáda taktiež informovala, že väčšinu rakiet vystrelených Indiou sa podarilo zneškodniť.



Na druhej strane, spravodajcovia agentúry AFP, informovali, že hlasné výbuchy bolo počuť aj v meste Šrínagar, ktoré je metropolou indickej časti Kašmíru. Nemenovaný predstaviteľ tamojšej polície informoval, zasiahnutá bola aj vojenská základňa za týmto mestom. V Džammú, druhom najväčšom meste v indickej časti Kašmíru, organizovali pre obyvateľov aj špeciálny evakuačný vlak.



Úrady v pakistanskej časti sporného regiónu Kašmír zase informovali, že pri ostreľovaní Indiou tam bolo v noci na sobotu usmrtených 11 civilistov, vrátane štyroch žien a jedného dieťaťa, a ďalších 56 utrpelo zranenia.



Napätie medzi susednými Indiou a Pakistanom výrazne stúplo po aprílovom útoku militantov v Pahalgáme - v časti Kašmíru spravovanom Indiou, pri ktorom zahynulo 26 prevažne indických turistov. Naí Dillí tvrdí, že za útokom stojí Pakistan. Islamabad však akúkoľvek účasť na útoku poprel a vyzval na jeho nezávislé vyšetrenie.



Konflikt vážne narúša aj medzinárodnú leteckú dopravu. Aerolínie museli zrušiť svoje lety či využívať dlhšie trasy, ktoré neprelietavajú priamo nad indicko-pakistanskými hranicami. India medzičasom zatvorila 32 svojich letísk, zatiaľ čo Pakistan v sobotu ráno ohlásil, že jeho vzdušný priestor ostane uzavretý ďalších 24 hodín, a síce do nedele 09.00 h SELČ. Zatvorené sú tiež školy v pohraničných oblastiach oboch krajín.