India a Rusko schválili program ekonomickej spolupráce do roku 2030
Obaja lídri okrem toho schválili aj program rozvoja rusko-indickej hospodárskej spolupráce do roku 2030 a program kultúrnych výmen do roku 2030.
Autor TASR
Naí Dillí 5. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a indický premiér Naréndra Módí vydali v piatok v Naí Dillí spoločné vyhlásenie, v ktorom načrtli plány budúcej bilaterálnej spolupráce v politike, bezpečnosti, ekonomike, energetike a ďalších oblastiach.
Toto spoločné vyhlásenie bolo vydané po rozhovoroch na vysokej úrovni počas štátnej návštevy ruského prezidenta v Indii. Táto návšteva sa koná v čase, keď Naí Dillí čelí silnému tlaku USA, aby prestalo nakupovať ruskú ropu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Táto návšteva Indie je Putinova prvá od začiatku vojny na Ukrajine. Módí v piatok pred novinármi uviedol, že s Putinom o Ukrajine rokuje pravidelne. Dodal, že Naí Dillí podporuje všetky snahy o čo najskoršie nastolenie mieru. „Musíme pracovať všetci a spoločne, aby sme dosiahli mier. Som si plne istý, že svet sa opäť vydá touto cestou,“ povedal Modi.
Agentúra AFP upriamila pozornosť na to, že Putina vo štvrtok po prílete do Naí Dillí privítal osobne premiér Módí. Z letiska odchádzali spoločne autom na súkromnú večeru – zopakovali tak scenár z ich posledného stretnutia v Číne v septembri, keď Putin zviezol Módího vo svojom aute.
V piatok sa Putinovi dostalo najprv čestného privítania v prezidentskom paláci v Naí Dillí, po ktorom nasledovalo rokovania s Módím a následne aj v prítomnosti delegácií oboch štátov. Obaja lídri by mali vystúpiť na fóre podnikateľov a priemyselníkov z oboch krajín. Večer Putin absolvuje slávnostnú večeru, ktorú podáva indická prezidentka Draupadí Murmúová.
