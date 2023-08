India ako hostiteľ summitu G20 potvrdila, že Ukrajina nie je pozvaná

Naí Dillí 17. augusta (TSR) - India nepozvala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summit G20. Indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar to vo štvrtok oznámil vybraným zahraničným novinárom, napísali ruská štátna tlačová agentúra TASS a španielska agentúra EFE. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Summit skupiny veľkých ekonomík sveta má byť 9. a 10. septembra v indickom hlavnom meste Naí Dillí pod heslom "Jedna Zem, jedna rodina, jedna budúcnosť". Do G20 patrí aj Rusko, ktoré vlani vo februári napadlo Ukrajinu.



Na vlaňajšom summite G20 na indonézskom Bali bola Ukrajina hlavnou témou programu. Zelenskyj sa na summite zúčastnil prostredníctvom videohovoru a prvýkrát tam predstavil svoj desaťbodový mierový plán.



Podľa médií indický minister Džajšankar poznamenal, že India nepozvala Ukrajinu (nie je členom zoskupenia), pretože G20 sa zameriava na rast a rozvoj, nie na celosvetové bezpečnostné záležitosti. Tie sú vecou Bezpečnostnej rady OSN, dodal Džajšankar.



Summit v Indii sa má zaoberať záležitosťami ako energetická bezpečnosť alebo zásobovanie hnojivami a potravinami, čo všetko sú témy súvisiace s vojnou na Ukrajine. Kyjev preto stále dúfa, že v nejakom formáte bude pozvaný.



India ako predsedajúca krajina G20 má neutrálny postoj k ruskej vojne na Ukrajine. Okrem zástupcov G20 pozval aj Bangladéš, Egypt, Maurícius, Holandsko, Nigériu, Omán, Singapur, Španielsko a Spojené arabské emiráty (SAE).



Ešte 10. augusta portál britskej televízie Sky News informoval, že ruský prezident Vladimir Putin zvažuje osobnú účasť na summite G20 v septembri v Indii. Bolo by to Putinovo prvé osobné stretnutie zo západnými lídrami od začiatku vojny na Ukrajine.



O deväť mesiacov Putina čakajú prezidentské voľby a chcel by znovu vystupovať na svetovej scéne. Summit by rád využil, aby si naklonil krajiny, ktoré nie sú spriaznené so Západom, vysvetlil vtedy zdroj Sky News.