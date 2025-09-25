< sekcia Zahraničie
Indická armáda dostane 97 stíhačiek domácej výroby
Slávnostný prelet posledných 36 MiGov sa uskutoční v piatok na hlavnej leteckej základni v Čandígarhu.
Autor TASR
Naí Dillí 25. septembra (TASR) - Indické ministerstvo obrany vo štvrtok podpísalo dohodu v hodnote sedem miliárd dolárov na dodávku 97 viacúčelových ľahkých stíhačiek Tédžas domácej výroby. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
India ako jeden z najväčších dovozcov zbraní na svete si ako prioritu stanovila modernizáciu svojich ozbrojených síl a snaží sa o zvýšenie domácej produkcie. Nové lietadlá nahradia desaťročia používané sovietske stíhačky MiG-21.
Vývoj stíhačiek Tédžas sa začal v roku 1983, no do výzbroje boli zaradené až v roku 2016. Najnovšia objednávka sa týka modernizovanej verzie Mk-1A.
Stíhačky vyrába spoločnosť Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Do výrobného procesu je zapojených 105 indických spoločností a podiel domácich komponentov je viac ako 64 percent.
Dodávka lietadiel by sa mala začať v rokoch 2027 – 2028 a mala by byť dokončená v priebehu šiestich rokov.
Indické ozbrojené sily mali vo výzbroji celkovo 874 stíhačiek MiG-21, ktoré sa zapojili do viacerých konfliktov. Zaznamenali okolo 400 nehôd, pri ktorých zahynulo približne 200 indických pilotov, čo lietadlám vynieslo prezývku „lietajúca rakva“.
Armáda plánovala vyradiť stíhačky MiG do polovice 90. rokov, no nakoniec musela pristúpiť k ich modernizácii. Slávnostný prelet posledných 36 MiGov sa uskutoční v piatok na hlavnej leteckej základni v Čandígarhu.
Indická vláda už v apríli podpísala dohodu o nákupe 26 stíhačiek Rafale od francúzskej spoločnosti Dassault Aviation. Pribudnú k 36 stíhačkám Rafale, ktoré už armáda má vo výzbroji.
V tomto desaťročí v Indii otvorili veľkú továreň na výrobu vrtuľníkov. Krajina tiež spustila na vodu prvú vlastnú lietadlovú loď a vykonala úspešný test hypersonickej rakety dlhého doletu.
