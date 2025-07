ZRÁŽKA AUTOBUSU S NÁKLADIAKOM: Zahynulo 18 veriacich

Naí Dillí 29. júla (TASR) - Najmenej 18 ľudí v utorok zahynulo po tom, čo sa na východe Indie zrazil autobus s hinduistickými pútnikmi s nákladným autom, ktoré prevážalo plynové fľaše pre použitie v domácnosti, oznámili tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na záberoch z nehody vo východoindickom štáte Džhárkhand bolo vidno trosky autobusu, ktorého zadná časť je takmer celá spálená.



Podľa poslanca indického parlamentu Nišikánta Dubého, ktorý pochádza z Džhárkhandu, cestovali pútnici do hinduistickej svätyne, aby oslávili začiatok posvätného mesiaca šrávana, keď sa na indickom subkontinente zvyčajne začínajú monzúnové dažde. „Pri nehode autobusu a nákladného auta prišlo o život 18 veriacich,“ napísal poslanec na sieti X.



Pútnici so sebou niesli vodu z rieky Ganga, aby ju obetovali hinduistickému bohu Šivovi.



Premiér Naréndra Módí vyjadril zármutok z tejto tragédie.



Podľa oficiálnych údajov zahynú pri dopravných nehodách v Indii každoročne desaťtisíce ľudí. V roku 2023 zaznamenali v Indii 172.000 obetí dopravných nehôd, tvrdí minister dopravy Nitin Gadkari.



V novembri 2024 zišiel autobus v štáte Uttarákhand na severe Indie z cesty a zrútil sa do hlbokej rokliny, pričom zahynulo najmenej 36 ľudí a niekoľko ďalších sa zranilo.