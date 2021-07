India bude ročne vyrábať 300 miliónov dávok ruskej vakcíny Sputnik V

Moskva 13. júla (TASR) – Vývojári ruskej proticovidovej vakcíny Sputnik V v utorok oznámili, že podpísali dohodu s indickou biotechnologickou spoločnosťou Serum Institute of India o výrobe 300 miliónov dávok tejto vakcíny ročne.



„Strany majú v úmysle vyrobiť viac ako 300 miliónov dávok vakcíny v Indii ročne, pričom prvá várka sa očakáva v septembri 2021," uvádza sa vo vyhlásení Ruského fondu pre priame investície (RDIF), z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Kirill Dmitriev, šéf RDIF, dohodu s indickou spoločnosťou Serum Institute of India označil za veľký krok, ktorý zvýši potenciál výroby tejto vakcíny a napokon zachráni životy v Indii a na celom svete.



Dmitriev dodal, že odovzdávanie technológie sa už začalo a štart spoločnej produkcie sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch.



Generálny riaditeľ Serum Institute of India Adar Poonawalla vyhlásil, že keď sa preukázala vysoká účinnosť a dobrý bezpečnostný profil vakcíny Sputnik V, „je zásadné, aby bola v plnej miere dostupná pre ľudí v Indii a inde vo svete".



Vakcína Sputnik V je dosiaľ podľa RDIF registrovaná v 67 krajinách s celkovou populáciou viac ako 3,5 miliardy ľudí. Ruská federácia doteraz vyvinula štyri vakcíny proti ochoreniu COVID-19, pripomína AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin v júni oznámil, že začiatkom tohto roka ho zaočkovali domácou vakcínou Sputnik V. Putin neskôr zdôraznil potrebu zvýšiť mieru zaočkovanosti populácie.



Sputnik V bol ruskými úradmi zaregistrovaný vlani v auguste. Jeho unáhlený vývoj a distribúcia na použitie pred poslednými fázami klinických testov však spôsobili, že vakcína bola spočiatku prijímaná skepticky.



Sputnik V si medzitým získal dôveru expertov, čo je podľa AFP považované za Putinovo vedecké a geopolitické víťazstvo.



RDIF, ktorý pomáhal financovať vývoj Sputniku V, oznámil v januári, že požiadal o registráciu tejto vakcíny v Európskej únii.