India bude spolupracovať s Francúzskom na výrobe motorov lietadiel
Autor TASR
Naí Dillí 23. augusta (TASR) - India spolupracuje s francúzskou spoločnosťou na vývoji a výrobe motorov pre stíhacie lietadlá, uviedol v piatok indický minister obrany Rádžnát Singh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Singh v máji schválil prototyp piatej generácie bojového lietadla AMCA a označil ho za „významný krok smerom k posilneniu domácej obranyschopnosti Indie“.
Na piatkovej konferencii v Naí Dillí minister potvrdil, že „pracujeme na výrobe leteckých motorov v samotnej Indii“ a dodal, že na tom „spolupracujú s francúzskou spoločnosťou“.
Singh názov firmy neuviedol, ale indické médiá informovali, že ide o spoločnosť Safran, ktorá v indickom leteckom a obrannom sektore pôsobí už desaťročia. Firma spoluprácu podľa AFP bezprostredne nepotvrdila.
Agentúra pripomína, že India - jeden z najväčších dovozcov zbraní na svete - si modernizáciu svojich ozbrojených síl stanovila za hlavnú prioritu a opakovane sa snaží o zvýšenie miestnej výroby zbraní. V oblasti obrany prehĺbilo Naí Dillí spoluprácu v ostatných rokoch aj s USA, Japonskom či Austráliou.
Ešte v apríli podpísala India zmluvu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov na nákup 26 stíhacích lietadiel Dassault Rafale od francúzskej spoločnosti Dassault Aviation. Tieto lietadlá tak doplnia 36 už zakúpených stíhačiek Dassault Rafale a nahradia ruské lietadlá MiG-29K, vysvetľuje AFP.
Singh tiež sľúbil, že do roku 2033 uzavrie nové domáce zmluvy na dodávky vojenskej techniky v hodnote najmenej 100 miliárd dolárov, aby podporil miestnu výrobu zbraní.
V tomto desaťročí India tiež otvorila novú továreň na výrobu vrtuľníkov, začala prevádzkovať svoju prvú doma vyrobenú lietadlovú loď, vojnové lode a ponorky a úspešne otestovala hypersonickú raketu s dlhým doletom.
Naí Dillí podľa AFP vníma hrozby zo strany viacerých krajín, najmä Pakistanu.
