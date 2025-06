India čelí obvineniam z nezákonných deportácií moslimských migrantov

Naí Dillí 27. júna (TASR) - India deportovala do Bangladéša od mája stovky ľudí bez súdneho procesu, potvrdili predstavitelia oboch krajín. Viacerí aktivisti a právni zástupcovia tieto kroky odsúdili a deportácie označili za nelegálne a založené na etnickom profilovaní. Podľa Naí Dillí deportovali indické orgány iba migrantov bez dokladov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Vláda indického premiéra Naréndru Módího dlhodobo zastáva tvrdý postoj voči prisťahovalcom, najmä zo susedného Bangladéša s moslimskou väčšinou. AFP uvádza, že niektorí vládni predstavitelia ich označujú za „infiltrátorov“. Aktivisti varujú, že tento postoj vyvolal strach aj medzi približne 200 miliónmi indických moslimov, z ktorých niekoľko bolo údajne medzi deportovanými osobami.



Podľa Bangladéša India od mája deportovala viac ako 1600 ľudí, zatiaľ čo indické médiá naznačujú, že ich mohlo byť až 2500. Mnohí z nich pod hrozbou použitia zbraní vytlačili cez spoločnú hranicu do Bangladéša. Bangladéšska pohraničná stráž uviedla, že poslala späť 100 z nich, pretože išlo o indických občanov.



Denník The Guardian informoval, že bangladéšske ministerstvo zahraničných vecí napísalo indickým orgánom niekoľko listov, v ktorých ich vyzvalo na zastavenie posielania ľudí cez spoločnú hranicu bez konzultácie a preverenia, ako bolo zvykom v minulosti. India na listy údajne neodpovedala.



Naí Dillí podľa AFP tiež čelí obvineniam z násilnej deportácie moslimských rohinských utečencov z Mjanmarska. Indické úrady na otázky o počte zadržaných a deportovaných osôb bezprostredne nereagovali.



India spustila bezpečnostnú akciu proti prisťahovalcom po aprílovom útoku v spornom regióne Kašmír, ktorý si vyžiadal 26 prevažne indických obetí, pripomína AFP. Z útoku obvinila Pakistan a vzájomný konflikt medzi krajinami si vyžiadal viac ako 70 mŕtvych. Obe strany uzavreli prímerie 10. mája.