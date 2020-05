Celkový počet prípadov nákazy koronavírusom v Indii presiahol 131.000

Naí Dillí 24. mája (TASR) - Počet prípadov nákazy novým koronavírusom v Indii stúpol za posledný deň o rekordných 6767 a v nedeľu ráno tak dosiahol celkový počet infekcií 131.868. Na svojej webovej stránke o tom informovalo indické ministerstvo zdravotníctva a rodiny, na ktoré sa odvolala ruská štátna tlačová agentúra TASS.



Počet úmrtí na koronavírus stúpol za posledných 24 hodín o 147 na 3867.



India už tretí deň po sebe zaznamenáva rekordné počty nových prípadov nákazy. V sobotu ráno hlásila 6645 nových prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom a v piatok 6088.



V indických nemocniciach sa aktuálne na ochorenie lieči približne 73.560 pacientov infikovaných koronavírusom a 54.441 ľudí sa vyliečilo.



Indický premiér Naréndra Módí už skôr nariadil úradom vo všetkých regiónoch krajiny, aby zaistili ich úplné uzavretie, a to od 25. marca do 14. apríla. Tieto obmedzenia boli predĺžené do 31. mája.