India chce od Ruska kúpiť ďalšie systémy S-400
Moskva možný predaj zvažuje.
Naí Dillí 3. decembra (TASR) — India má záujem o kúpu ďalších ruských protilietadlových raketových systémov S-400 Triumf, oznámil Dmitrij Šugajev, ktorý je predsedom ruskej Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSVTS). Moskva podľa neho možný predaj zvažuje, informovala agentúra TASS.
Otázka obstarania systémov S-400, ktoré India už má vo svojom arzenáli, môže byť jednou z tém nadchádzajúceho stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina s indickým premiérom Naréndrom Módim v Naí Dillí. Stretnutie sa uskutoční v rámci Putinovej štátnej návštevy Indie 4. a 5. decembra.
„Indickí vojenskí experti prejavujú veľký záujem o najnovšie ruské systémy protivzdušnej obrany, ktoré sa ukázali ako veľmi účinné. Indická strana chce mať samozrejme viac takýchto systémov,“ uviedol Šugajev s tým, že Rusko takéto možnosti zvažuje a v tomto smere spolupracuje s Indiou.
Predseda FSVTS tiež podľa TASS pripomenul, že indické ozbrojené sily ocenili použitie systémov S-400 počas operácie Sindoor, ktorá je kódovým označením indických útokov na údajné ciele teroristov na území Pakistanu z mája tohto roka.
Operácii predchádzal aprílový útok militantov na turistov v Indiou kontrolovanej časti Kašmíru, pri ktorom zahynulo 26 ľudí. Situáciu sa podarilo upokojiť po intervencii USA, ktoré sprostredkovali prímerie.
S-400 Triumf je ruský protilietadlový raketový systém stredného a veľkého dosahu. Je určený na likvidáciu moderných i pokročilých prostriedkov vzdušného napadnutia, ako sú taktické a strategické bombardéry, taktické balistické strely a balistické rakety stredného doletu, nadzvukové vzdušné ciele, ale aj lietadlá včasnej výstrahy.
Ide o jediný systém, ktorý je schopný selektívne pracovať až so štyrmi rôznymi typmi rakiet, ktoré majú rozdielnu štartovaciu hmotnosť a dolet, čím dokáže vytvoriť vrstvenú obranu. Vysoký stupeň automatizácie umožnil výrazne znížiť obslužný personál.
