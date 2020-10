India chce proti koronavírusu zaočkovať 250 miliónov ľudí

Naí Dillí 4. októbra (TASR) - India plánuje do júla 2021 zaočkovať približne 250 miliónov svojich občanov novou vakcínou proti koronavírusu. Oznámilo to v nedeľu indické ministerstvo zdravotníctva, informuje agentúra DPA.



Na zaočkovanie 200 až 250 miliónov obyvateľov bude potrebných 400 až 500 miliónov dávok vakcíny. Rezort zdravotníctva očakáva, že očkovacia kampaň v Indii bude ukončená do konca októbra.



Za týmto účelom bola vytvorená osobitná komisia, ktorá má vypracovať plán na distribúciu vakcíny a zároveň monitorovať jej prerozdelenie. Ako prví budú zaočkovaní zdravotníci v tzv. "prvej línii" boja proti koronavírusu.



Regionálne vlády majú teraz za úlohu spísať zoznamy zdravotného personálu vrátane lekárov, zdravotných sestier a záchranárov, ktorí majú dostať vakcínu.



V Indii v súčasnosti testujú viacero kandidátov na vakcínu proti koronavírusu, ktoré sa nachádzajú v rôznych štádiách vývoja. Najmenej tri z nich sú v rozdielnych štádiách testovania na ľuďoch - dve vyvíjajú indické farmaceutické spoločnosti a vývoj tretej vakcíny prebieha pod taktovkou anglickej Oxfordskej univerzity a nadnárodnej firmy AstraZeneca.



India sa radí medzi krajiny najviac postihnuté súčasnou pandémiou. Podľa oficiálnych údajov v Indii zaznamenali už 6,5 miliónov prípadov nákazy a 101.782 úmrtí, približuje DPA.