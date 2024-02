India do mája nahradí svojich vojakov na Maldivách civilistami

Naí Dillí 3. februára (TASR) - India stiahne svojich vojakov z Maldív do mája tohto roka, uviedlo v sobotu maldivské ministerstvo zahraničných vecí. Prítomnosť indických síl na Maldivách spôsobila napätie v bilaterálnych vzťahoch. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Kontingent pozostávajúci z približne 80 vojakov umiestnených na tomto súostroví v Indickom oceáne nahradia civilisti, uviedli predstavitelia oboch krajín. Svetové mocnosti bojujú o vplyv v indo-tichomorskom regióne, pričom India a Čína súperia o Maldivy, ktoré sú tradične bližšie susednej Indii.



Vzťahy Naí Dillí s Malé sú napäté, odkedy bol minulý rok zvolený za prezidenta Maldív Mohamed Muizzu, ktorý sa zaviazal ukončiť tamojšiu politiku "India na prvom mieste".



Vyzval, aby sa do 15. marca stiahli vojaci, ktorých úlohou je poskytovať podporu pre vojenské vybavenie, ktoré Maldivám poskytla India, a pomáhať pri humanitárnych aktivitách v regióne.



Prvá skupina indických vojakov odíde do 10. marca a zvyšok do 10. mája, uviedli Maldivy s odvolaním sa na dohodu dosiahnutú na stretnutí na vysokej úrovni v indickom hlavnom meste, kde sa rokovalo o celom rade otázok týkajúcich sa bilaterálnej spolupráce.



Indické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že krajiny sa "dohodli na súbore vzájomne realizovateľných riešení s cieľom umožniť pokračovanie prevádzky indických leteckých platforiem", ktoré Maldivám poskytujú humanitárne služby.



India tvrdí, že vojaci, medzi ktorými je tucet zdravotníkov, poskytujú asistenciu pri humanitárnej pomoci a evakuáciách obyvateľov z odľahlých ostrovov krajiny.



Naí Dillí poskytlo Malé dva vrtuľníky a lietadlo, ktoré sa väčšinou používajú na námorný dohľad, pátracie a záchranné operácie i zdravotnícke evakuácie. Tieto operácie riadia indické jednotky.



Maldivský rezort diplomacie uviedol, že ďalšie dvojstranné stretnutie sa uskutoční posledný februárový týždeň v Malé.



Muizzu, ktorý sa ujal funkcie minulý rok, sa vo voľbách presadil aj vďaka sľubu, že zabezpečí odsun indických jednotiek rozmiestnených na Maldivách. Po svojom zvolení však zmiernil protiindickú rétoriku a vyhlásil, že regionálnu rovnováhu nenaruší nahradením indických síl čínskymi.