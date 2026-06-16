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India dočasne zablokovala Telegram, dôvodom sú podvody
Indické ministerstvo školstva doplnilo, že obmedzenie platí na vopred určené a časovo obmedzené obdobie.
Autor TASR
Naí Dillí 16. júna (TASR) - Úrady v Indii do 22. júna dočasne zablokovali prístup k aplikácii Telegram. Ako dôvod uviedli, že táto platforma bola využívaná na podvody pri celoštátnych prijímacích skúškach na lekárske fakulty (NEET). Informovala o tom v utorok agentúra Reuters, píše TASR.
Indické ministerstvo školstva doplnilo, že obmedzenie platí na vopred určené a časovo obmedzené obdobie. Vydané bolo na základe ustanovenia zákona o informačných technológiách, ktoré vláde umožňuje blokovať prístup k internetovým službám v záujme „suverenity a územnej celistvosti Indie“.
Národná testovacia agentúra (NTA) uviedla, že toto opatrenie bolo prijaté v reakcii na konanie organizovaných skupín, ktoré prostredníctvom Telegramu napomáhali podvodom pri prijímacej skúške NEET naplánovanej na 21. júna.
Pôvodný termín skúšky NEET indická vláda v máji zrušila po tom, ako vyšetrovanie odhalilo únik otázok z testov ešte pred jej konaním. Táto kauza vyvolala masové protesty študentov v rôznych častiach Indie a viedla aj k vzniku Ľudovej strany švábov (CJP), ktorú nedávno založil absolvent Bostonskej univerzity Abhidžit Dipke v reakcii na označenie mladých kritikov indickej vlády za „šváby“ a „parazitov“.
Spomínané ustanovenie zákona o informačných technológiách je dlhodobo kritizované. Aktivisti upozorňujú, že môže byť zneužívané na obmedzovanie slobody prejavu. Vláda premiéra Naréndru Módího však na to reaguje, že vždy postupuje v súlade so zákonom a vo verejnom záujme.
Platforma Telegram sa k rozhodnutiu bezprostredne nevyjadrila. Aplikácia patrí v Indii medzi najpopulárnejšie komunikačné platformy a táto krajina je jej najväčším trhom z hľadiska počtu stiahnutí. Dominantné postavenie si však naďalej udržiava aplikácia WhatsApp.
Indická vláda vyjadrila ľútosť v súvislosti s komplikáciami, ktoré státisícom používateľom spôsobí blokovanie služby Telegram. Zdôraznila však, že ide o krajné riešenie po tom, ako predchádzajúce snahy o odstránenie problematického obsahu z platformy nepriniesli požadované výsledky.
Indické ministerstvo školstva doplnilo, že obmedzenie platí na vopred určené a časovo obmedzené obdobie. Vydané bolo na základe ustanovenia zákona o informačných technológiách, ktoré vláde umožňuje blokovať prístup k internetovým službám v záujme „suverenity a územnej celistvosti Indie“.
Národná testovacia agentúra (NTA) uviedla, že toto opatrenie bolo prijaté v reakcii na konanie organizovaných skupín, ktoré prostredníctvom Telegramu napomáhali podvodom pri prijímacej skúške NEET naplánovanej na 21. júna.
Pôvodný termín skúšky NEET indická vláda v máji zrušila po tom, ako vyšetrovanie odhalilo únik otázok z testov ešte pred jej konaním. Táto kauza vyvolala masové protesty študentov v rôznych častiach Indie a viedla aj k vzniku Ľudovej strany švábov (CJP), ktorú nedávno založil absolvent Bostonskej univerzity Abhidžit Dipke v reakcii na označenie mladých kritikov indickej vlády za „šváby“ a „parazitov“.
Spomínané ustanovenie zákona o informačných technológiách je dlhodobo kritizované. Aktivisti upozorňujú, že môže byť zneužívané na obmedzovanie slobody prejavu. Vláda premiéra Naréndru Módího však na to reaguje, že vždy postupuje v súlade so zákonom a vo verejnom záujme.
Platforma Telegram sa k rozhodnutiu bezprostredne nevyjadrila. Aplikácia patrí v Indii medzi najpopulárnejšie komunikačné platformy a táto krajina je jej najväčším trhom z hľadiska počtu stiahnutí. Dominantné postavenie si však naďalej udržiava aplikácia WhatsApp.
Indická vláda vyjadrila ľútosť v súvislosti s komplikáciami, ktoré státisícom používateľom spôsobí blokovanie služby Telegram. Zdôraznila však, že ide o krajné riešenie po tom, ako predchádzajúce snahy o odstránenie problematického obsahu z platformy nepriniesli požadované výsledky.