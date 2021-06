India doposiaľ zaznamenala 22 prípadov nového variantu delta plus

Naí Dillí 22. júna (TASR) - Doposiaľ 22 prípadov nového variantu koronavírusu pod označením delta plus identifikovali v Indii a podrobne ich monitorujú, uviedli v utorok predstavitelia indického rezortu zdravotníctva. Informuje o tom agentúra DPA.



Šírenie vysoko nákazlivého variantu delta, ktorý prvýkrát zaznamenali v Indii, sa považuje za dôvod zničujúcej druhej vlny pandémie koronavírusu v krajine. Pozornosť sa však v súčasnosti začala sústreďovať na variant delta plus, ktorý sa okrem Indie objavil ešte aj v ôsmich ďalších štátoch, informovali zdroje indického ministerstva zdravotníctva s odvolaním sa na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).



Na základe doterajších poznatkov o nákazlivosti a prenosnosti považuje India variant delta plus za tzv. variant záujmu (VOI), a nie za závažnejší variant znepokojenia (VOC), akým je variant delta, píše DPA.



Indické ministerstvo zdravotníctva ďalej uviedlo, že v súvislosti s variantom delta plus v súčasnosti prebiehajú výskumy klinických dát a ich výsledky budú čoskoro zverejnené.



Väčšina z 22 prípadov nákazy variantom delta plus je hlásených z indického štátu Maháraštra, ktorý je epicentrom indickej pandémie.



V Indii bolo doteraz koronavírusom infikovaných takmer 30 miliónov ľudí. Počet úmrtí na chorobu COVI-19 dosiahol v nedeľu 386.713.