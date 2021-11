India dosiahne uhlíkovú neutralitu do roku 2070, uviedol Módí

Na snímke indický premiér Naréndra Módí počas klimatického summitu COP26 v škótskom Glasgowe, 1. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Glasgow 2. novembra (TASR) - Indická ekonomika dosiahne uhlíkovú neutralitu do roku 2070, vyhlásil v pondelok na klimatickom summite COP26 v škótskom Glasgowe indický premiér Naréndra Módí.povedal vyše 120 prítomným lídrom na stretnutí Módí, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.India je posledným z najväčších svetových znečisťovateľov, ktorý oznámil konkrétny termín dosiahnutia svojej uhlíkovej neutrality, pričom Čína uviedla, že tento cieľ dosiahne v roku 2060. Spojené štáty a Európska únia sa zamerajú na rok 2050.Módího pondelkové vyhlásenie bolo vôbec prvým, keď si India oficiálne stanovila cieľ dosiahnutia uhlíkovej neutrality, všíma si stanica BBC.Uhlíková neutralita znamená, že ekonomika danej krajiny neprispieva do objemu skleníkových plynov v atmosfére.India je po Číne, USA a EÚ štvrtým najväčším producentom oxidu uhličitého na svete. Vzhľadom na vysoký počet jej obyvateľstva je však množstvo emisií na jedného človeka omnoho menšie než v iných veľkých svetových ekonomikách.India v roku 2019 vyprodukovala 1,9 tony oxidu uhličitého na jedného obyvateľa svojej populácie. Spojené štáty v rovnakom roku vypustili do ovzdušia 15,5 tony, Rusko 12,5 tony.Módí na summite uviedol cieľ dosiahnutia uhlíkovej neutrality ako jeden z piatich záväzkov svojej krajiny. Je medzi nimi aj prísľub, že India bude v roku 2030 získavať 50 percent svojej energie z obnoviteľných zdrojov.Do rovnakého termínu sa krajina taktiež zaviazala znížiť celkové plánované emisie uhlíka o jednu miliardu ton. India stále získava polovicu svojej elektrickej energie z uhlia.Módího vyhlásenie v Glasgowe prišlo po ostrom prejave generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý varoval, aby ľudstvo. Guterres zároveň skritizoval pokračujúce používanie fosílnych palív s tým, žeIndia sa zaviazala znížiť intenzitu emisií svojho hrubého domáceho produktu do roku 2030 o 33–35 percent oproti úrovni z roku 2005. Do roku 2016 dosiahla zníženie o 24 percent.Indický minister životného prostredia Bhupender Jádav dodal, že úspech konferencie COP26 sa bude merať podľa toho, koľko peňazí sa vyčlení na pomoc rozvojovým krajinám, aby mohli znižovať emisie a zároveň hospodársky rásť.