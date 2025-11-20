< sekcia Zahraničie
India doviezla najviac ropy za pol roka, vzrástol aj dovoz z Ruska
Autor TASR
Naí Dillí 20. novembra (TASR) - India zvýšila v októbri dovoz ropy medzimesačne o takmer desatinu, pričom celkový objem dovozu predstavoval najvyššiu úroveň za pol roka. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na oficiálne údaje indického Úradu pre ropné analýzy a plánovanie.
V októbri doviezla India 20,28 milióna ton ropy. Oproti predchádzajúcemu mesiacu to predstavuje zvýšenie o takmer 9 % a zároveň najvyšší objem od apríla tohto roka. V medziročnom porovnaní sa dovoz ropy do Indie zvýšil v októbri o 3,7 %. India je tretím najväčším dovozcom a aj spotrebiteľom ropy na svete, takže údaje o jej dovoze sú kľúčovým indikátorom dopytu krajiny po komodite.
Rástol aj dovoz ruskej ropy, aj keď rozsah rastu nebol vysoký. Poukázali na to predbežné údaje spoločností sledujúcich pohyb tankerov Kpler a OilX. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) doviezla India z Ruska za deväť mesiacov roka celkovo 1,9 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), čo je približne 40 % ruského exportu komodity.
Očakáva sa však, že údaje za november budú už iné po tom, ako USA uvalili na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil sankcie. V rámci nich USA určili firmám, aby transakcie s ruskými spoločnosťami ukončili do 21. novembra.
