Opičie kiahne už aj v Indii, krajina hlási prvý prípad

Naí Dillí 15. júla (TASR) - India zaznamenala prvý prípad opičích kiahní. Ide o 35-ročného muža, ktorý nedávno navštívil Blízky východ. TASR správu prevzala v piatok od agentúry AFP odvolávajúcej sa na miestne úrady.



V súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom opičích kiahní federálna vláda urýchlene vyslala do juhoindického štátu Kérala multidisciplinárny tím, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.



Muž v utorok pricestoval do Kéraly zo Spojených arabských emirátov. Jeho stav je stabilizovaný a bol v nemocnici izolovaný, uviedli zdroje regionálneho ministerka zdravotníctva.



Boli už izolované aj prvotné kontaktné osoby infikovaného. Cestujúcim, ktorí s ním prišli do kontaktu počas letu, bolo povedané, aby na sebe sledovali prípadné príznaky.



Opičie kiahne sú pomerne zriedkavé ochorenie, ktoré sa vyskytuje väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Spôsobuje ho vírus, ktorý biologicky patrí do tej istej taxonomickej čeľade vírusov ako pravé kiahne. Je však oveľa menej nebezpečný a menej nákazlivý než jeho smrtiaci príbuzný.



Medzi prejavy opičích kiahní patria napríklad horúčka, bolesť hlavy a vyrážky. Prípady tohto ochorenia sa v súčasnosti objavujú v Európe, Spojených štátoch, Kanade i Austrálii. Na Slovensku dosiaľ zaznamenali dva prípady opičích kiahní (7. a 14. júla).