India hlási tretí deň po sebe rekordný počet nových prípadov nákazy

Naí Dillí 9. apríla (TASR) - India oznámila v piatok 131.968 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší počet zaznamenaný v tejto krajine za jeden deň od začiatku pandémie. Vyplýva to z údajov indického ministerstva zdravotníctva, o ktorých informovala agentúra Reuters.



Denné maximum nových potvrdených prípadov infekcie dosiahla India už tretí deň po sebe. Predošlé "rekordy" v tomto smere padli vo štvrtok (126.789) a predtým v stredu (115.736). V pondelok hlásili 103.558 nakazených.



India, ktorá má takmer 1,4 miliardy obyvateľov, je pandémiou treťou najviac postihnutou krajinou sveta po USA a Brazílii. Koronavírusom SARS-CoV-2 sa tam dosiaľ nakazilo 13,06 milióna ľudí, z nich viac ako 167.500 ochoreniu podľahlo. Za štvrtok hlásili 780 ďalších úmrtí, čo je najviac od októbra minulého roka.



Počty infikovaných v Indii od októbra do polovice februára postupne klesali, následne sa však zvýšili z úrovne niečo nad 9000 na terajších vyše 100.000 za deň, približuje agentúra DPA.



Indický premiér Naréndra Módí, ktorý vo štvrtok dostal druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po rokovaní s hlavnými ministrami regionálnych vlád o zhoršujúcej sa situácii zdôraznil potrebu mimoriadnej opatrnosti v najbližších týždňoch.



Módí povedal, že ľudia si prestali dávať pozor a tí bez príznakov infikujú iných. Cestou vpred je podľa neho rázne testovanie, sledovanie kontaktov a liečenie nakazených. "Musíme na túto pandémiu reagovať, akoby sme boli vo vojnovom stave," vyhlásil.



India začala svoju očkovaciu kampaň v januári. Doteraz najmenej jednu dávku vakcíny dostalo okolo 94 miliónov ľudí, z nich takmer 12 miliónom podali aj druhú dávku. Cieľom vlády je zaočkovať 300 miliónov zdravotníckych pracovníkov a osôb nad 45 rokov do júna až júla.