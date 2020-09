India hlási už vyše päť miliónov nakazených

Naí Dillí 16. septembra (TASR) – V Indii zaznamenali už viac ako päť miliónov prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, pričom len za posledných 24 hodín tam pribudlo 90 123 infikovaných. S odvolaním sa na údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva o tom v stredu informovali agentúry Reuters a AFP.



India sa tak po USA stala druhou krajinou na svete, ktorá prekonala hranicu päť miliónov nakazených. Od začiatku pandémie zaznamenali v Indii už 82 066 úmrtí, z toho 1290 pribudlo za posledných 24 hodín.



India hlásila v ostatných dňoch rekordné denné prírastky, pričom len za posledných 11 dní tam celkovo pribudlo vyše milión prípadov nákazy. Stredajší prírastok bol tiež vysoký, avšak nie rekordný.



V celkovom počte dosiaľ evidovaných prípadov predstihujú Indiu len Spojené štáty, kde už zaregistrovali 6,59 milióna nakazených.



Indii trvalo 167 dní od začiatku pandémie, kým dosiahla prvý milión nakazených, druhý milión dosiahla už len za ďalších 21 dní, teda oveľa rýchlejšie ako USA či Brazília. Za ďalších 29 dní už India zaznamenávala ako tretia krajina na svete (po USA a Brazílii) viac ako štyri milióny prípadov a začiatkom septembra už predstihla aj Brazíliu, uviedol denník Times of India.



V súčasnosti v Indii denne otestujú približne milión osôb. Mnohí experti však tvrdia, že to stále nie je dostatočné a infikovaných je v skutočnosti v krajine omnoho viac ako uvádzajú štatistiky. To potvrdili aj viaceré nedávne štúdie, ktoré skúmali protilátky na tento vírus medzi obyvateľmi veľkomiest ako Naí Dillí či Bombaj.