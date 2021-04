India hlási vyše 2000 úmrtí na covid, nemocniciam dochádza kyslík

Naí Dillí 21. apríla (TASR) - India zaznamenala v stredu vyše 2000 úmrtí na ochorenie COVID-19 a takmer 300.000 nových prípadov nákazy koronavírusom. Tieto denné počty patria k najvyšším na svete od začiatku pandémie, ukazujú oficiálne údaje. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Podľa ministerstva zdravotníctva mala India za posledných 24 hodín 295.000 prípadov infekcie, podobne ako USA v januári, a tiež 2023 úmrtí, takže ich celkový počet stúpol na 182.553.



Indický premiér Naréndra Módí v utorok večer v prejave k verejnosti povedal, že krajina s 1,3 miliardy obyvateľov "znova bojuje veľký boj".



"Situácia bola ešte pred niekoľkými týždňami pod kontrolou a potom prišla ako búrka táto druhá vlna," uviedol Módí.



Existovala nádej, že napriek preľudneným mestám a slabej zdravotníckej starostlivosti sa Indii podarí prejsť bez veľkých strát pandémiou, ktorá si po celom svete vyžiadala už viac ako tri milióny ľudských životov.



V posledných týždňoch sa však v Indii konali masové zhromaždenia, vrátane miliónov ľudí zúčastňujúcich sa na náboženskom sviatku Kumbh Méla, politických zhromaždení, ako aj okázalých svadieb a kriketových zápasov proti Anglicku.



Produkcia kľúčových liekov proti koronavírusu sa v niektorých továrňach spomalila alebo dokonca zastavila a nastalo aj meškanie dodávok z podnikov na výrobu kyslíka.



Teraz sú rozrušení príbuzní donútení platiť za lieky a kyslík prehnané sumy na čiernom trhu a skupiny v aplikácii WhatsApp sú zaplavené zúfalými prosbami o pomoc.



Hlavný minister metropoly Naí Dillí Arvind Kedžrívál, ktorý išiel po pozitívnom koronavírusovom teste svojej manželky v utorok do karantény, napísal neskoro večer na Twitteri, že niektoré nemocnice v tomto megameste "majú kyslík už len na niekoľko hodín".



Spojné štáty teraz odporúčajú svojim občanom, aby necestovali do Indie, dokonca ani tí úplne zaočkovaní. Británia pridala Indiu do "červeného zoznamu". Hongkong a Nový Zéland zakázali prijímanie letov z tejto krajiny.