India hlási závažné znečistenie ovzdušia

Naí Dillí 9. novembra (TASR) - Index znečistenia ovzdušia v hlavnom meste Indie Naí Dillí dosiahol v pondelok už piaty deň po sebe "závažný" stupeň. V metropole zároveň zaznamenali rekordný počet prípadov ochorenia COVID-19, ktorých priebeh sa môže v dôsledku zlej kvality ovzdušia zhoršiť, píše agentúra DPA.



Od štvrtka pokryla Naí Dillí žltá hmla v dôsledku zhoršeného znečistenia ovzdušia, ktoré má na svedomí aj spaľovanie poľnohospodárskeho odpadu a nepriaznivá rýchlosť vetra.



Index kvality ovzdušia sa v monitorovacích staniciach v Naí Dillí, kontrolujúcich prítomnosť malých častíc PM2.5 a PM10, ktoré sa zo vzduchu dostávajú do krvného obehu a životne dôležitých orgánov, pohyboval na rozmedzí čísel 450 - 499, pričom hodnota 500 predstavuje najvyššiu možnú úroveň znečistenia ovzdušia.



Namerané hodnoty 20-násobne presahujú bezpečnostné limity stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Z obáv zo šíriaceho sa znečistenia vydal tamojší Národný zelený tribunál (NGT) zákaz predaja a používania svetlíc v hlavnom meste v súvislosti s blížim sa sviatkom svetiel Díválí až do 30. novembra.



India je po USA momentálne druhým štátom, ktorý najviac zasiahla pandémia nového koronavírusu. Krajina momentálne eviduje viac ako 8,5 milióna prípadov ochorenia COVID-19.



Lekári varujú, že zvýšená úroveň znečistenia ovzdušia, ku ktorej každoročne dochádza v období od októbra až novembra, nepriaznivo vplýva na osoby trpiace na respiračné ochorenia v súvislosti s nákazou COVID-19.