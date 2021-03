India hlásila najvyšší denný skok v prípadoch nákazy koronavírusom

Naí Dillí 12. marca (TASR) - India zaznamenala od konca decembra najprudší nárast v prípadoch nákazy koronavírusom za jediný deň, a to 23.285. V piatok o tom informovali úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Skok v prípadoch sa týka predovšetkým západoindického štátu Maháraštra.



India zatiaľ hlásila celkovo vyše 11,3 milióna infikovaných, čo je druhý najvyšší počet po Spojených štátoch. Počet nakazených od vrcholu z konca septembra plynulo klesal, ale odborníci tvrdia, že k najnovšiemu výskytu prípadov prispeli častejšie zhromaždenia verejnosti a uvoľnenosť v správaní ľudí.



Nárast nakazených hlásia v šiestich indických štátoch vrátane Maháraštry, kde úrady oznámili týždenný lockdown v husto zaľudnenom meste Nágpur so začiatkom od budúceho týždňa. Očkovanie obyvateľov tam bude pokračovať.



India sa nachádza v druhej fáze programu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a do augusta plánuje zaočkovať 300 miliónov ľudí. Vakcinácia, ktorá sa začala v januári, ešte stále nedosahuje dostatočný rozsah.



Dávku očkovacej látky dostalo už vyše 26 miliónov ľudí, hoci úplne zaočkovaných dvoma dávkami je zatiaľ len 4,72 milióna obyvateľov.