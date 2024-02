Hlavnej opozičnej strane v Indii pred vypísaním volieb zmrazili účty

Naí Dillí 13. februára (TASR) - Hlavná opozičná strana Indický národný kongres (INC) v piatok oznámila, že jej daňový úrad zmrazil bankové účty. Udialo sa tak len niekoľko týždňov pred očakávaným oznámením termínu parlamentných volieb, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Voľby by sa mali konať v priebehu niekoľko mesiacov a všeobecne sa očakáva, že si v nich premiér Naréndra Módí zaistí už svoj tretí mandát na čele vlády.



"Dozvedeli sme sa, že účty hlavnej opozičnej strany boli zmrazené," uviedol hovorca INC na tlačovej konferencii. Daňový úrad podľa neho vyzval stranu na zaplatenie pokuty vo výške 2,1 miliardy rupií (25,3 milióna dolárov) v súvislosti so preverovaním jej daňových priznaní za finančný rok 2018-2019



Hovorca INC trval na tom, že strana neurobila nič, čo by oprávňovalo daňový úrad k takejto pokute. Naznačil tiež, že ide zrejme o politicky motivovaný krok súvisiaci s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami.



"Keď boli účty hlavnej opozičnej strany zmrazené len dva týždne pred vyhlásením celonárodných volieb, myslíte si, že demokracia v našej krajine funguje?" pýtal sa novinárov.



Kritici a ľudskoprávne skupiny obviňujú vládu premiéra Módího, že využíva štátne orgány na cielené zásahy proti politickým oponentom.



Lídra opozičnej INC Rahúla Gándhího, potomka dynastie, ktorá celé desaťročia dominovala indickej politike, vlani odsúdili na dva roky väzenia za ohováranie Módího. Žalobu na neho podal jeden z poslancov vládnej Indickej ľudovej strany (BJP).



Verdikt súdu, ktorý vyvolal obavy o dodržiavanie demokratických princípov v najľudnatejšej krajine sveta, ho na čas zbavil poslaneckého mandátu. Najvyšší súd však v auguste minulého roku pozastavil Gándímu výkon dvojročného trestu odňatia slobody a opozičný politik sa tak vrátil k výkonu svojho mandátu poslanca dolnej komory indického parlamentu.