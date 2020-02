Minister Naí Dillí žiada v reakcii na nepokoje o nasadenie armády

Naí Dillí 26. februára (TASR) - Hlavný minister Naí Dillí Arvind Kedžrival požiadal v stredu indickú vládu, aby v hlavnom meste zaviedla zákaz vychádzania a nasadila armádu s cieľom ukončiť niekoľko dní trvajúce násilie s náboženským pozadím. Informovala o tom agentúra AFP.



"Celú noc som bol v kontakte s mnohými ľuďmi. Situácia je znepokojivá. Polícia, napriek všetkej svojej snahe, nie je schopná dostať situáciu pod kontrolu a obnoviť dôveru. V častiach mesta postihnutých nepokojmi by mal byť okamžite zavedený zákaz vychádzania a nasadená by mala byť armáda," uviedol Kedžrival na Twitteri s tým, že o podniknutie týchto krokov už vládu oficiálne požiadal.



V indickej metropole vypukli ešte cez víkend násilné demonštrácie proti spornému zákonu o občianstve, ktoré si vyžiadali už 19 mŕtvych. Predmetná legislatíva uľahčuje získanie občianstva imigrantom z Pakistanu, Afganistanu a Bangladéša. Kritici však považujú zákon za diskriminačný, pretože sa nevzťahuje na moslimov. Legislatíva vstúpila do platnosti 10. januára.