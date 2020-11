India hostí štvorstranové námorné cvičenie so zreteľom na Čínu

Naí Dillí 3. novembra (TASR) - India, Austrália, Japonsko a Spojené štáty začali v utorok spoločné námorné strategické cvičenie v Bengálskom zálive, pričom plánujú pozorne sledovať rastúcu vojenskú moc Číny, informovala agentúra AFP.



Manévre zahŕňajúce protiponorkový a protivzdušný boj prichádzajú v čase, keď je India zapletená do smrteľných potýčok s Čínou a hľadá užšie vojenské väzby s ostatnými krajinami. Táto štvorica krajín tvorí neformálne zoskupenie s názvom Dialóg štvorstrannej bezpečnosti (QSD) založené v roku 2007 s cieľom čeliť narastajúcemu vplyvu Pekingu.



Austrália, ktorá má takisto problematické vzťahy s Čínou, sa zúčastňuje na cvičení Malabar po prvý raz za viac než desaťročie; podľa agentúry AFP ide o znak čoraz väčšej dôležitosti predmetnej skupiny.



"Cvičenie Malabar je dôležitou príležitosťou spolupracovať s rovnako zmýšľajúcimi národmi na podpore bezpečného, otvoreného a inkluzívneho indicko-tichomorského regiónu," uviedla austrálska ministerka obrany Linda Reynoldsová.



"Manévre predvedú vysokú úroveň synergie a koordinácie medzi priateľskými námornými silami, ktorá je založená na ich spoločných hodnotách," uviedlo indické vojenské námorníctvo.



Spojené štáty vyslali do Bengálskeho zálivu torpédoborec USS John S. McCain vyzbrojený riadenými strelami. Do služby sa vrátil tento rok, tri roky po kolízii s tankerom neďaleko Singapuru, pri ktorej zahynulo desať námorníkov.



Manévre budú prebiehať v dvoch fázach; ďalšie taktické cvičenie sa bude konať v Arabskom mori ešte tento mesiac.