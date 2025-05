India: Jadrový arzenál Pakistanu by mal byť pod dohľadom MAAE

Naí Dillí 15. mája (TASR) - Pakistanský jadrový arzenál by mal spadať pod dohľad Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) patriacej pod OSN, uviedol vo štvrtok indický minister obrany Rádžnát Singh. Došlo k tomu po minulotýždňových stretoch medzi Pakistanom a Indiou, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Chcem zdieľať túto otázku so svetom... je pakistanský jadrový arzenál bezpečný?" spýtal sa Singh počas príhovoru k vojakom na základni v meste Šrínagar. „Pakistanský jadrový arzenál by sa mal dostať pod kontrolu MAAE (Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu),“ zdôraznil minister.



Vyjadrenia Singha prišli po tom, čo obe krajiny, ktoré vlastnia jadrové zbrane, v sobotu uzavreli prímerie. Ukončilo to ich najhorší vojenský konflikt za uplynulé takmer tri desaťročia. Útoky tiež vyvolali obavy, že by mohli prerásť do vojny.



Konflikt sa vyostril minulý týždeň v stredu pred úsvitom, keď India raketami zaútočila na niekoľko oblastí v Pakistane. Išlo o reakciu na útok ozbrojencov na turistov v Kašmíre z 22. apríla, pri ktorom zahynulo 26 ľudí. India obvinila Pakistan z podpory tohto incidentu, ale Islamabad poprel svoju účasť a na rakety okamžite odpovedal silnou delostreleckou paľbou. Štvordňové boje si na oboch stranách vyžiadali približne 70 obetí.



India odmieta, že by sa počas konfliktu zameriavala na pakistanské jadrové zariadenia. „Nezasiahli sme pohorie Kirana,“ povedal predstaviteľ indickej armády s odkazom na horské pásmo, kde je podľa indických médií uskladnený jadrový arzenál.