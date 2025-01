India je otvorená návratu svojich občanov, ktorí nelegálne žijú v USA

Washington 23. januára (TASR) - India je pripravená prijať späť svojich občanov, ktorí sa v Spojených štátoch zdržiavajú bez dokladov. Vyhlásil to indický minister zahraničných vecí Subrahmanjam Džajšankar po stretnutí s rezortným partnerom z USA Marcom Rubiom, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AFP.



India je otvorená prijať späť občanov bez dokladov a práve preveruje osoby v Spojených štátoch, ktoré by mohli byť deportované, ozrejmil Džajšankar. "Chceme, aby indické talenty a zručnosti mali čo najviac príležitostí na globálnej úrovni. Zároveň však dôrazne odmietame nelegálnu mobilitu a migráciu," povedal Džajšankar v stredu skupine indických novinárov vo Washingtone.



"V prípade každej krajiny, a USA nie sú výnimkou, sme vždy zastávali názor, že ak je tam niektorý z našich občanov nelegálne... sme vždy otvorení ich legitímnemu návratu do Indie," povedal.



Podľa správ z médií India spolupracuje s Trumpovou administratívou na deportácii približne 18.000 Indov, ktorí buď nemajú doklady, alebo im uplynula platnosť víz.



Džajšankar sa s Rubiom stretol vo Washingtone v utorok, deň po inaugurácii prezidenta Trumpa. Prezident USA tento týždeň vydal viacero dekrétov, ktorých cieľom je potlačiť nelegálne prisťahovalectvo a urýchliť deportáciu miliónov prisťahovalcov.



Rubio "zdôraznil prianie Trumpovej administratívy spolupracovať s Indiou na rozvoji hospodárskych vzťahov a riešení problémov súvisiacich s nezákonnou migráciou", uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí USA Tammy Bruceová po utorkovom stretnutí.



India je piatou najväčšou ekonomikou na svete. Státisíce jej občanov však každoročne hľadajú lepšie pracovné príležitosti v zahraničí a ich najpopulárnejšou destináciou sú Spojené štáty.



Posledné sčítanie obyvateľstva v USA ukázalo, že počet ľudí indického pôvodu za desať rokov do roku 2020 sa zvýšil o približne 50 percent na 4,8 milióna.