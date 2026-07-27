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India: Ľudová strana švábov žiada prepustenie svojich aktivistov
CJP v máji tohto roku založil 30-ročný absolvent odboru public relations na Bostonskej univerzite Abhidžit Dipke.
Autor TASR
Naí Dillí 27. júla (TASR) - Indická recesistická Ľudová strana švábov (CJP), ktorej protesty viedli k odstúpeniu ministra školstva, vyzvala v pondelok úrady na prepustenie všetkých demonštrantov zadržaných v uplynulých týždňoch počas demonštrácií po celej Indii, informovala agentúra AFP, píše TASR. CJP tvrdí, že má informácie o zadržaných študentoch v štátoch Ásam, Západné Bengálsko a Bihár.
„Ak úrady zadržaných neprepustia alebo nestiahnu trestné oznámenia, bude to znamenať porušenie dôvery verejnosti,“ uviedla CJP vo svojom vyhlásení. Zároveň dodala, že keď úrady jej požiadavke nevyhovejú, podnikne „ďalšie potrebné kroky“. CJP súčasne obvinila vládu, že ustúpila od svojho prísľubu, že proti protestujúcim nepodnikne žiadne represívne opatrenia.
Toto vyhlásenie zverejnila strana dva dni po odstúpení Dharméndru Pradhána z funkcie ministra školstva. Ten čelil kritike za opakované zlyhania pri organizácii prijímacích a iných skúšok, ktoré vyvolali hnev miliónov mladých Indov.
CJP v máji tohto roku založil 30-ročný absolvent odboru public relations na Bostonskej univerzite Abhidžit Dipke. Stalo sa tak v reakcii na kontroverzné vyjadrenie predsedu indického najvyššieho súdu Surju Kanta, ktorý prirovnal nezamestnanú mládež k „švábom“. Z pôvodne online iniciatívy sa neskôr stalo protestné hnutie kritizujúce problémy indického vzdelávacieho systému.
Pozorovatelia vnímajú CJP ako súčasť regionálneho trendu, v ktorom mladí ľudia v niekoľkých juhoázijských krajinách vrátane Srí Lanky, Bangladéša a Nepálu v posledných rokoch čoraz viac zohrávajú ústrednú úlohu v protestných hnutiach proti svojim vládam.
„Ak úrady zadržaných neprepustia alebo nestiahnu trestné oznámenia, bude to znamenať porušenie dôvery verejnosti,“ uviedla CJP vo svojom vyhlásení. Zároveň dodala, že keď úrady jej požiadavke nevyhovejú, podnikne „ďalšie potrebné kroky“. CJP súčasne obvinila vládu, že ustúpila od svojho prísľubu, že proti protestujúcim nepodnikne žiadne represívne opatrenia.
Toto vyhlásenie zverejnila strana dva dni po odstúpení Dharméndru Pradhána z funkcie ministra školstva. Ten čelil kritike za opakované zlyhania pri organizácii prijímacích a iných skúšok, ktoré vyvolali hnev miliónov mladých Indov.
CJP v máji tohto roku založil 30-ročný absolvent odboru public relations na Bostonskej univerzite Abhidžit Dipke. Stalo sa tak v reakcii na kontroverzné vyjadrenie predsedu indického najvyššieho súdu Surju Kanta, ktorý prirovnal nezamestnanú mládež k „švábom“. Z pôvodne online iniciatívy sa neskôr stalo protestné hnutie kritizujúce problémy indického vzdelávacieho systému.
Pozorovatelia vnímajú CJP ako súčasť regionálneho trendu, v ktorom mladí ľudia v niekoľkých juhoázijských krajinách vrátane Srí Lanky, Bangladéša a Nepálu v posledných rokoch čoraz viac zohrávajú ústrednú úlohu v protestných hnutiach proti svojim vládam.