India masovo očkuje, za deň podali 7,5 milióna dávok vakcíny

Naí Dillí 21. júna (TASR) - Indické štáty otvorili v pondelok masové očkovacie strediská v priestoroch škôl, verejných siení a ďalších zariadení po tom, čo vláda v Naí Dillí rozšírila vakcinačný program na všetkých obyvateľov nad 18 rokov. Informuje o tom agentúra DPA.



V krajine za deň podali 7,5 milióna dávok vakcíny proti koronavírusu, čo je doposiaľ najvyšší počet po zmene politiky, ktorá má za cieľ urýchliť vakcinačný proces.



India začala s očkovacím programom v januári, ďaleko však zaostáva za cieľom najmenej 300 miliónov zaočkovaných do polovice roka 2021, pripomína DPA. Doposiaľ je proti koronavírusu plne zaočkovaných menej než päť percent z 1,3 miliardy obyvateľov Indie. Zhruba 282 miliónov obyvateľov dostalo najmenej jednu z dvoch dávok vakcíny.



Nová politika vlády, ktorú predstavil premiér Naréndra Módí začiatkom mesiaca, nahrádza zložitý systém, v ktorom federálna vláda, štátne vlády a súkromný sektor nakupovali vakcíny za rôzne ceny a distribuovali ich rôznym vekovým skupinám. Odborníci tvrdili, že to viedlo k zmätku a nerovnosti. Federálna vláda teraz nakúpi 75 percent všetkých vakcín, kým 25 percent si majú zaobstarať súkromné sektory za limitované ceny.



Predstavitelia rezortu zdravotníctva jednotlivých indických štátov uviedli, že zásobovanie vakcínami by sa malo zlepšiť od júla a augusta a vláda neskôr tento rok plánuje zaočkovať denne desať miliónov ľudí, píše DPA.



Doposiaľ sa najvyšší denný počet zaočkovaných obyvateľov pohyboval pod piatimi miliónmi. Krajina tiež zápasí s váhaním v súvislosti s vakcináciou vo vidieckych oblastiach.



V Indii sa doteraz koronavírusom infikovalo takmer 30 miliónov ľudí. Počet úmrtí na chorobu COVID-19 dosiahol v nedeľu 386.713.