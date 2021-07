Monzúnový dážď v Indii usmrtil najmej 76 ľudí

Bombaj 24. júla (TASR) – Najmenej 76 ľudí zahynulo pri rozličných tragických udalostiach spojených s najnovšou vlnou monzúnového dažďa bičujúceho územie zväzového štátu Maháraštra na západe Indie. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje miestnej samosprávy.



Silný dážď spôsobuje zosuvy pôdy i záplavy a mohutné nápory vody rúcajú stavebné objekty. „K prudkým lejakom sa v mnohých (pobrežných) častiach štátu pridáva vysoký morský príliv. Navyše, v mnohých okresoch vznikajú povodne aj vylievaním vody z priehrad," uviedla v tlačovom vyhlásení vláda indického federálneho štátu Maháraštra.



Pri lejakoch trvajúcich od štvrtka tohto týždňa sa v Bombaji, hlavnom meste Maháraštry, zrútilo mnoho budov a na celom území tohto administratívneho celku dochádza k zosuvom pôdy. Nápory bahna pochovali už desiatky domov, pričom zostalo 59 ľudí nezvestných, sumarizuje vládne komuniké.



Do postihnutých oblastí boli vyslaní aj príslušníci indického námorníctva a letectva, ktorí sa zapájajú do záchranných a pátracích prác.



Monzúnové obdobie trvá v južnej Ázii – vrátane indického subkontinentu – obvykle od júna do septembra. Tieto dažde sú síce dôležité pre miestne poľnohospodárstvo, opakovane však napáchajú aj veľké škody.