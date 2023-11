Naí Dillí trápi smog, pre ktorý zatvorili aj školy

Naí Dillí 3. novembra (TASR) - V indickom hlavnom meste Naí Dillí zatvorili v piatok na niekoľko dní školy v dôsledku silného znečistenia ovzdušia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Úroveň nebezpečných prachových častíc PM2.5 bola v piatok v indickej metropole 35-krát vyššia než je denné maximum odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Vyplýva to z údajov monitorovacej platformy IQAir. Častice PM2.5 sú také malé, že sa môžu dostať až do krvného obehu.



Úroveň indexu kvality ovzdušia (AQI) na niektorých monitorovacích staniciach v meste dosiahla úroveň 480. Úroveň AQI medzi 0-50 je považovaná za dobrú, hodnoty medzi 400-500 už negatívne vplývajú na zdravie ľudí. Takéto vysoké znečistenie je nebezpečné najmä pre ľudí s pretrvávajúcimi ochoreniami, vysvetľuje agentúra Reuters.



Obyvatelia Naí Dillí sa v piatok pre smog sťažovali na podráždenia očí a bolesť hrdla. Kríza verejného zdravia spojená so znečisteným ovzduším pretrváva celé desaťročia a patrí medzi jednu z hlavným príčin stoviek tisíc predčasných úmrtí v Indii.



Metropolitná oblasť Naí Dillí patrí medzi najväčšie na svete a pravidelne je hodnotená aj ako jedna z najviac znečistených. Viditeľný smog obťažuje obyvateľov po väčšinu roka, hlavne začiatkom zimy sa tento problém stáva ešte výraznejší.



V období od októbra do februára sa preto obyvateľom Naí Dillí odporúča, aby si ústa a nos zakrývali rúškami.



Indickí farmári na jeseň na sviatok Díválí pália strniská, aby vyčistili polia. Tento zvyk zhoršuje dôsledok emisií z vozidiel a priemyslu. Úrady sú v tomto smere neúspešné pri presviedčaní farmárov, aby využívali iné metódy čistenia polí, aj napriek hrozbe sankcií za pálenie.