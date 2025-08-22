< sekcia Zahraničie
Indický súd nariadil prepustiť očkované túlavé psy v Naí Dillí
Autor TASR
Naí Dillí 22. augusta (TASR) - Indický najvyšší súd v piatok nariadil prepustiť všetky očkované a sterilizované túlavé psy, ktoré odchytili v uliciach hlavného mesta. Ich odchyt nariadil samotný súd, ktorý tým reagoval na zvýšenie počtu prípadov ľudí pohryzených psami v uliciach mesta. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
Súd tak zmiernil svoje predchádzajúce rozhodnutie a nariadil, aby boli psy prepustené do tých istých lokalít, z ktorých boli odchytené. Rozsudok tiež požaduje vyhradenie priestorov na kŕmenie psov v celom hlavnom meste. Súd tak rozhodol po odvolaní zo strany aktivistov za práva zvierat.
Mnoho psov túlajúcich sa ulicami hlavného mesta je neškodných, avšak k uhryznutiam ľudí dochádza každý deň. Niektoré odhady založené na nemocničných záznamoch naznačujú, že v Naí Dillí dochádza každý deň k takmer 2000 uhryznutiam od psov.
Túlavé psy môžu prenášať aj smrteľnú besnotu. Od začiatku tohto roka v meste zaznamenali 49 prípadov tohto ochorenia, hoci nie je jasné, či všetky súviseli s uhryznutiami od psov.
Odhaduje sa, že počet túlavých psov v Naí Dillí sa pohybuje od 500.000 do jedného milióna.
