Indický najvyšší súd nariadil zlepšenie bezpečnosti pre zdravotníčky

Naí Dillí 20. augusta (TASR) - Indický najvyšší súd v utorok nariadil zriadenie celoštátnej pracovnej skupiny zloženej z lekárov, ktorej úlohou bude vydať odporúčania ohľadom bezpečnosti na zdravotníckych pracoviskách. Nariadil taktiež celoštátnu revíziu pracovných podmienok lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Rozhodnutie súdu súvisí s nedávnym znásilnením a zavraždením 31-ročnej lekárky, ktoré vyvolalo celonárodné protesty zdravotníckych pracovníkov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AP a denníka The Times of India.



Najvyšší súd prípad prevzal od nižšieho súdu v štáte Západné Bengálsko. Okrem nariadenia na zlepšenie podmienok v nemocniciach taktiež nariadil federálnej polícii, aby súdu poskytla správu o priebehu vyšetrovania vraždy. Protestujúcich lekárov súd ubezpečil, že ich obavami sa zaoberá, a vyzval ich, aby sa čo najskôr vrátili do práce.



"Bezpečnosť lekárov a lekárok je vecou národného záujmu a zásady rovnosti. Nemôžeme čakať na ďalší prípad znásilnenia, aby sme podnikli nejaké kroky," uviedol predseda najvyššieho súdu Dhanaňdžaja Čandračúd. Dodal, že štát nepriznáva ženám rovnoprávnosť, pokiaľ majú strach chodiť do práce, a podmienky na pracoviskách im nezaručujú bezpečnosť.



Telo 31-ročnej ženy sa našlo 9. augusta s mnohopočetnými zraneniami v štátnej nemocnici v Kalkate, metropole indického štátu Západné Bengálsko, kde pracovala ako lekárka. Pitva potvrdila, že žena bola obeťou sexuálneho napadnutia a následne bola zabitá. Rodičia mladej lekárky sa domnievajú, že sa stala obeťou skupinového znásilnenia. Polícia však zatiaľ zadržala iba jedného muža, ktorý bol pracovníkom nemocnice.



V reakcii na tento ohavný čin tisíce indických lekárov protestujú naprieč celou krajinou a požadujú rýchle a riadne vyšetrenie prípadu mladej medičky, ako aj zlepšenie bezpečnosti na zdravotníckych pracoviskách. Na mnohých miestach lekári pre protest dočasne poskytovali iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť.



Demonštrujúci lekári tvrdia, že útok poukazuje na zraniteľnosť zdravotníckych pracovníčok v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach v celej Indii. Lekári sú okrem toho podľa vlastných slov na pracovisku vystavovaní aj hrozbám násilia zo strany rozhnevaných príbuzných pacientov, a to najmä po doručení zlých správ. Ústrednú vládu teraz žiadajú aj o zavedenie osobitného zákona, ktorý by ich ochraňoval pred násilím na pracovisku.



Sexuálne násilie páchané na ženách je navyše v Indii rozsiahlym problémom. V roku 2022 zaznamenali v krajine s 1,4 miliardy obyvateľov denne v priemere takmer 90 znásilnení.