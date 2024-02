Prešiel viac ako 70 kilometrov: Nákladný vlak jazdil bez rušňovodiča

Naí Dillí 26. februára (TASR) - Indické štátne železnice nariadili vyšetrovanie po tom, čo jeden z nákladných vlakov prešiel v nedeľu viac než 70 kilometrov bez rušňovodiča. Vlak prešiel vysokou rýchlosťou cez niekoľko staníc, čo zachytili videá zdieľané na sociálnych sieťach, informovala v pondelok britská stanica BBC.



Vlak jazdil bez rušňovodiča zo stanice Kathua v regióne Džammú a Kašmír do mesta Hóšiárpur v susednom zväzovom štáte Pandžáb.



Vlak sa podľa indických železníc nakoniec podarilo zastaviť a incident sa zaobišiel bez zranení.



K nekontrolovanej jazde nákladného vlaku došlo v nedeľu od 7.25 h do 9.00 h miestneho času. Vlak mal 53 vozňov naložených drveným kameňom.



Lokomotívu pôvodne riadil rušňovodič aj s pomocníkom. Počas medzizastávky v meste Kathua však obaja v rámci dohodnutej výmeny posádky vystúpili. Súprava sa následne dala do pohybu po koľajniciach, ktoré sa zvažovali dolu svahom a postupne nabrala rýchlosť takmer 100 kilometrov za hodinu. Predtým, než sa ju podarilo zastaviť, prešla cez päť staníc.



Indické železnice sa snažia zistiť presnú príčinu udalosti, aby sa nič podobné v budúcnosti nemohlo opakovať. Neriadený vlak sa podarilo spomaliť a následne zastaviť za pomoci drevených blokov, ktoré umiestnili na koľajnice. V priebehu incidentu preventívne uzavreli na predmetnom úseku trate všetky železničné priecestia.