India žiada zmazať zo sociálnych médií príspevky o indickom variante

Naí Dillí 22. mája (TASR) - Indická vláda nariadila sociálnym médiám, aby odstránili všetok obsah, ktorý sa zmieňuje o "indickom variante" koronavírusu. Argumentuje tým, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nespojila žiadnu krajinu s variantom B.1.617, informovala v sobotu agentúra AFP.



Tento variant po prvý raz zistili v Indii vlani a pripisujú mu z veľkej časti ničivú vlnu pandémie COVID-19, ktorá v posledných týždňoch sužuje juhoázijské krajiny. Dostal sa aj do Británie a ďalších najmenej 43 krajín, kde sa preň zaužívalo označenie "indický".



Indická vláda v nariadení, ktoré v piatok spoločnostiam sociálnych médií zaslalo ministerstvo informačných technológií, poukázala na citlivosť, s akou vníma obvinenia z nesprávneho postupu pri novej vlne nákazy.



"Dozvedeli sme sa, že na internete koluje nepravdivé vyhlásenie tvrdiace, že po krajinách sa šíri 'indický variant' koronavírusu. To je úplne NEPRAVDIVÉ," píše sa v liste, ktorý získala AFP.



WHO označila minulý týždeň variant B.1.617 za variant spôsobujúci "celosvetové znepokojenie". Viacero krajín zakázalo alebo prísne obmedzilo vstup cestujúcich z Indie.



Mnohí zdravotnícki experti i vlády označujú nové varianty koronavírusu SARS-CoV-2 podľa krajín, v ktorých sa po prvý raz objavili, čo platí o Británii, Brazílii či Juhoafrickej republike, píše AFP. Pripomína, že aj indickí vládni predstavitelia bežne používali výraz "britský variant", keď sa tento zmutovaný kmeň koronavírusu začal šíriť v Indii.



Indická vláda čelí kritike pri boji proti novej vlne pandémie, keď krajinu trápi nedostatok kyslíka, vakcín, nemocničných lôžok i dôležitých liekov. Vláda minulý mesiac nariadila Twitteru a Facebooku odstrániť desiatky príspevkov kritizujúcich jej postup v kríze.



V sobotu India hlásila ďalších 257.000 prípadov nákazy koronavírusom a 4194 úmrtí za posledných 24 hodín. Celková bilancia pandémie v krajine sa tak zvýšila na 26,2 milióna infikovaných a 295.525 úmrtí, z ktorých takmer polovicu zaznamenali počas novej vlny od konca marca.



V metropole Naí Dillí medzitým zastavili očkovanie ľudí vo veku do 45 rokov vzhľadom na nedostatok vakcín.