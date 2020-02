Násilnosti v Naí Dillí si vyžiadali už najmenej 19 životov

Naí Dillí 26. februára (TASR) - Na najmenej 19 mŕtvych sa v stredu zvýšil počet obetí jedných z najhorších sektárskych nepokojov, aké v ostatných rokoch zažilo indické hlavné mesto Naí Dillí. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa miestnej nemocnice.



Podľa predchádzajúcich správ rozhnevaní demonštranti zapaľovali v rôznych častiach metropoly budovy aj autá, hádzali do policajtov kamene a útočili na novinárov. Nepokoje si vyžiadali ďalších približne 150 zranených. Polícia proti demonštrantom použila granáty so slzotvorným plynom a dymovnice.



"Máme 15 pacientov v kritickom stave," povedal pre Reuters predstaviteľ jednej z veľkých nemocníc v Naí Dillí. Dodal, že v tomto zariadení zomrelo dosiaľ 19 zranených.



K nepokojom, ktoré zapríčinila kontroverzná legislatíva o občianstve, došlo v čase, keď bol v Indii na návšteve americký prezident Donald Trump, ktorý sa v utorok v Naí Dillí stretol s indickým premiérom Naréndrom Módím.



Protesty v hlavnom meste trvali od víkendu a podnietil ich sporný zákon, ktorý vstúpil do platnosti v januári a uľahčuje získanie občianstva imigrantom z Pakistanu, Afganistanu a Bangladéša. Kritici ho považujú za diskriminačný, pretože sa nevzťahuje na moslimov.