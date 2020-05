Obnovenie vnútroštátnych letov v Indii sprevádzal chaos na letiskách

Naí Dillí 25. mája (TASR) - India v pondelok opäť obnovila vnútroštátne lety. Na letiskách prevládal chaos, mnohé lety úrady zrušili, píše agentúra DPA.



Vnútroštátne aj medzinárodné lety India zastavila na konci marca, keď zaviedla opatrenia obmedzenia pohybu v dôsledku pandémie koronavírusu.



Úrady uviedli, že v pondelok zrušili viac ako 80 letov z letiska v hlavnom meste Naí Dillí. Rovnako zrušili aj niektoré lety z letísk v Bombaji a Čennaí. Niektorí nahnevaní cestujúci uviedli, že letecké spoločnosti ich až do posledných minút o zrušení neinformovali.



Zrušené lety sú výsledkom rôznych opatrení, ktoré zaviedli jednotlivé indické štáty. V niektorých štátoch platia obmedzenia počtu letov. Iné zase požadujú od všetkých, ktorí do nich vstúpia, až 28-dňovú karanténu.



"Cestovali sme celú noc, aby sme chytili let z letiska v Naí Dillí, a teraz nám povedali, že je (let) zrušený. Nedostali sme od leteckej spoločnosti nijaké oznámenie," povedal jeden z cestujúcich pre miestnu televíziu.



Letisko vo východoindickej Kalkate zatiaľ nie je v prevádzke. Minulý týždeň ho poškodila cyklóna Amphan.



Vnútroštátnymi leteckými linkami sa v minulom roku prepravilo v Indii 144 miliónov ľudí. Kedy dôjde k obnoveniu letov do zahraničia, však zatiaľ nie je známe.



Niektoré spoje vnútroštátnej železničnej dopravy, ktoré v bežnom režime denne prepravia približne 20 miliónov ľudí, obnovili v Indii už pred týždňom.