India obvinila Pakistan, že porušil prímerie krátko po jeho začiatku

Naí Dillí/Islamabad 10. mája (TASR) — Námestník indického ministra zahraničných vecí Vikram Misrí obvinil v sobotu susedný Pakistan, že krátko po jeho začiatku porušil prímerie, na ktorom sa obe krajiny dohodli. Indické ozbrojené sily na toto porušenie reagovali a dostali pokyn podniknúť „rázne“ kroky, povedal Misri, citovaný agentúrou Reuters.



„Vyzývame Pakistan, aby podnikol vhodné kroky proti týmto porušeniam a aby sa k situácii postavil vážne a zodpovedne,“ povedal Misri na brífingu.



Pakistanský minister informácií Muhammad Attaulláh Tarár však pre televíziu Geo News povedal, že k žiadnemu porušeniu prímeria nedošlo.



Novinári z agentúry AFP informovali, že večer bolo v meste Šrínagar ležiacom v časti sporného regiónu Kašmír kontrolovanom Indiou počuť niekoľko výbuchov a došlo k výpadku prúdu.



„Čo sa to, do pekla, práve stalo s prímerím? Po celom Šrínagare počuť výbuchy,“ napísal na sieti X premiér štátu Džammú a Kašmír Omar Abdulláh.



V nasledujúcom príspevku zverejnil video zachytávajúce nočnú oblohu a vzdialené výbuchy, ku ktorému pripojil komentár: „Toto nie je žiadne prímerie. Jednotky protivzdušnej obrany uprostred Šrínagaru práve spustili paľbu.“



Pakistanský premiér sa prihovoril národu a vyhlásil, že prímerie bolo uzavreté „v prospech všetkých“



Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vystúpil krátko pred polnocou miestneho času s príhovorom k národu, v ktorom sa poďakoval viacerým krajinám vrátane Saudskej Arábie a Číny za ich sprostredkovateľské úsilie pri dosiahnutí prímeria. Zároveň obvinil Indiu zo šírenia falošných informácií, ničenia mešít a zabíjania civilistov v Pakistane.



„Sme veľmi zodpovedná krajina a aj sme to ukázali. Chceme mier. Sme mierumilovný národ, povedal Šaríf. Dohoda o prímerí bola podľa neho uzavretá „v prospech všetkých“.



Pakistan a India sa v sobotu dohodli na úplnom a okamžitom prímerí, ktoré začalo platiť o 17.00 h miestneho času (13.30 h SELČ). Ako prvý prímerie oznámil na svojej platforme Truth Social americký prezident Donald Trump. Dohodu podľa neho sprostredkovali Spojené štáty.



Napätie medzi Indiou a Pakistanom výrazne stúplo od útoku militantov v Pahalgáme, časti sporného regiónu Kašmír spravovanom Indiou, pri ktorom 22. apríla zahynulo 26 prevažne indických turistov. India obvinila z útoku Pakistan, ktorý to však poprel. Odvtedy na seba obe krajiny opakovane útočili, raketami, dronmi a delostreleckou paľbou. Najhoršie strety medzi týmito krajinami za posledné desaťročia si vyžiadali životy viac ako 60 civilistov.