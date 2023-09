India odmietla obvinenie Kanady, že sa podieľala na vražde aktivistu

Naí Dillí 19. septembra (TASR) - Indické ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo "absurdné a motivované" obvinenie kanadského premiéra Justina Trudeaua o možnej účasti indickej vlády na vražde sikhského aktivistu v Kanade. TASR prevzala správu z agentúr AP a AFP.



Kanadský premiér Justin Trudeau na mimoriadnej schôdzi parlamentu v pondelok povedal, že Ottawa má od tajných služieb dôveryhodné dôkazy, podľa ktorých sa mali indickí agenti podieľať na zabití sikhského aktivistu, kanadského občana, Hardeepa Singha Nijjara. K vražde došlo 18. júna v provincii Britská Kolumbia.



Kanadská ministerka zahraničných vecí Melanie Jolyová následne oznámila, že vláda v tejto veci podnikla okamžité kroky a vyhostila vysokopostaveného indického diplomata. Priblížila, že ide o šéfa indickej spravodajskej služby v Kanade.



"Sme demokratický štát so silným záväzkom dodržiavať zásady právneho štátu," uviedol indický rezort diplomacie vo vyhlásení. Dodal, že Trudeau o podobnom obvinení povedal aj indickému premiérovi Naréndrovi Módímu, no bolo "úplne odmietnuté".



Snahou takýchto podľa Naí Dillí nepodložených obvinení je "presunúť pozornosť od chalistánských teroristov a extrémistov, ktorým bol v Kanade poskytnutý úkryt a naďalej ohrozujú suverenitu a územnú celistvosť Indie", píše sa vo vyhlásení.



Nijjar, ktorého India v minulosti vyhlásila za hľadaného teroristu, bol zastrelený pred sikhským chrámom v kanadskom meste Surrey. Počas svojho života podporoval vytvorenie nezávislého štátu Chálistán pre náboženskú menšinu sikhov. India obvinila Nijjara z páchania teroristických útokov v Indii, aktivista to popieral.



V Kanade žije najväčšia komunita sikhov mimo indického štátu Pandžáb, pripomína AFP.